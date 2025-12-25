https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/gazeteci-baris-terkoglu-gozaltina-alindi-1102218412.html
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu'nun yayımlanan bir haber videosu nedeniyle gözaltına... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T16:32+0300
2025-12-25T16:32+0300
2025-12-25T16:49+0300
türki̇ye
barış terkoğlu
gözaltı
çağlayan adliyesi
cumhuriyet gazetesi
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102218113_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_d9183afefef1b9499b0c67397ebf36c3.jpg
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberi duyururken Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin yayımlanan bir haber videosu olduğunu belirtti. Gazeteci Murat Ağırel de Terkoğlu'nun gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünü paylaştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barış Terkoğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Kütüphane" adıyla bilinen eğlence mekanına gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gazeteci-furkan-karabay-icin-tahliye-karari-1101483523.html
türki̇ye
çağlayan adliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102218113_75:0:527:339_1920x0_80_0_0_663dbd35cd7b9f29cd5d2c3657fd961f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barış terkoğlu, gözaltı, çağlayan adliyesi, cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet başsavcılığı
barış terkoğlu, gözaltı, çağlayan adliyesi, cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet başsavcılığı
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
16:32 25.12.2025 (güncellendi: 16:49 25.12.2025)
Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu'nun yayımlanan bir haber videosu nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberi duyururken Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin yayımlanan bir haber videosu olduğunu belirtti. Gazeteci Murat Ağırel de Terkoğlu'nun gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünü paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barış Terkoğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Kütüphane" adıyla bilinen eğlence mekanına gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti.