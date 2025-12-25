Türkiye
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu'nun yayımlanan bir haber videosu nedeniyle gözaltına... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberi duyururken Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin yayımlanan bir haber videosu olduğunu belirtti. Gazeteci Murat Ağırel de Terkoğlu'nun gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünü paylaştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barış Terkoğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Kütüphane" adıyla bilinen eğlence mekanına gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti.
16:32 25.12.2025 (güncellendi: 16:49 25.12.2025)
© FotoğrafBarış Terkoğlu
© Fotoğraf
Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu'nun yayımlanan bir haber videosu nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberi duyururken Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin yayımlanan bir haber videosu olduğunu belirtti. Gazeteci Murat Ağırel de Terkoğlu'nun gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünü paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barış Terkoğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Kütüphane" adıyla bilinen eğlence mekanına gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti.
