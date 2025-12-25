https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/gazeteci-baris-terkoglu-gozaltina-alindi-1102218412.html

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu'nun yayımlanan bir haber videosu nedeniyle gözaltına... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T16:32+0300

2025-12-25T16:32+0300

2025-12-25T16:49+0300

türki̇ye

barış terkoğlu

gözaltı

çağlayan adliyesi

cumhuriyet gazetesi

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102218113_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_d9183afefef1b9499b0c67397ebf36c3.jpg

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, gözaltına alındı. Gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla haberi duyururken Terkoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin yayımlanan bir haber videosu olduğunu belirtti. Gazeteci Murat Ağırel de Terkoğlu'nun gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünü paylaştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barış Terkoğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Kütüphane" adıyla bilinen eğlence mekanına gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gazeteci-furkan-karabay-icin-tahliye-karari-1101483523.html

türki̇ye

çağlayan adliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barış terkoğlu, gözaltı, çağlayan adliyesi, cumhuriyet gazetesi, cumhuriyet başsavcılığı