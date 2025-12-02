https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gazeteci-furkan-karabay-icin-tahliye-karari-1101483523.html
Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı
02.12.2025
Gazeteci Furkan Karabay, hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hâkim karşısına çıktı.Duruşmada mütalaasını sunan savcılık, Karabay’ın üzerine atılı 3 ayrı suçtan hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Karabay, duruşmada iddianameyi yırtarak, savunma yapmayı reddetti.Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme heyeti, Karabay’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.
