Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gazeteci-furkan-karabay-icin-tahliye-karari-1101483523.html
Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı
Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Furkan Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme”... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T15:47+0300
2025-12-02T15:47+0300
türki̇ye
furkan karabay
tahliye
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090182012_0:0:1141:642_1920x0_80_0_0_fd05bda564219b563903e55672af27ef.jpg
Gazeteci Furkan Karabay, hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hâkim karşısına çıktı.Duruşmada mütalaasını sunan savcılık, Karabay’ın üzerine atılı 3 ayrı suçtan hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Karabay, duruşmada iddianameyi yırtarak, savunma yapmayı reddetti.Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme heyeti, Karabay’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-1096252361.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090182012_0:0:1013:760_1920x0_80_0_0_b3db74211e2132d17e17c57ccec9d800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
furkan karabay, tahliye, mahkeme
furkan karabay, tahliye, mahkeme

Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı

15:47 02.12.2025
© FotoğrafFurkan Karabay
Furkan Karabay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Gazeteci Furkan Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla yargılandığı davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Karabay’a toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası verdi; tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine hükmetti.
Gazeteci Furkan Karabay, hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Duruşmada mütalaasını sunan savcılık, Karabay’ın üzerine atılı 3 ayrı suçtan hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Karabay, duruşmada iddianameyi yırtarak, savunma yapmayı reddetti.
Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, Karabay’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.
Furkan Karabay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
TÜRKİYE
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
15 Mayıs, 15:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала