Gazeteci Furkan Karabay için tahliye kararı

Gazeteci Furkan Karabay, hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada 25’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hâkim karşısına çıktı.Duruşmada mütalaasını sunan savcılık, Karabay’ın üzerine atılı 3 ayrı suçtan hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Karabay, duruşmada iddianameyi yırtarak, savunma yapmayı reddetti.Karabay, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme heyeti, Karabay’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

