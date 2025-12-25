Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/futbolda-feto-sorusturmasi-lutfi-aribogan-hakimlige-sevk-edildi-1102245485.html
Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Futbol dünyasında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T19:53+0300
2025-12-25T20:36+0300
türki̇ye
fetö
futbol
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102245314_0:1:860:485_1920x0_80_0_0_508dd265f94eb7c64590ce209452460f.jpg
FETÖ soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı’nın ifade işlemleri tamamlandı.Gözaltına alınan isimlerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte görülen duruşmanın ardından Arıboğan ve Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal da, adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/futbolda-feto-sorusturmasi-eski-tff-baskan-vekili-aribogan-ve-uc-kisi-ifadeye-cagrildi-1102212070.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102245314_106:0:754:486_1920x0_80_0_0_4c6bb8f9a71c68785cf89add1df01a85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fetö, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
fetö, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı

Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

19:53 25.12.2025 (güncellendi: 20:36 25.12.2025)
© AALütfi Arıboğan
Lütfi Arıboğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© AA
Abone ol
Futbol dünyasında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı’nın ifade işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan isimlerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte görülen duruşmanın ardından Arıboğan ve Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal da, adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştı.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda FETÖ soruşturması: Eski TFF Başkan Vekili Arıboğan ve üç kişi ifadeye çağrıldı
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала