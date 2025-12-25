https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/futbolda-feto-sorusturmasi-lutfi-aribogan-hakimlige-sevk-edildi-1102245485.html
Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbol dünyasında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
FETÖ soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı’nın ifade işlemleri tamamlandı.Gözaltına alınan isimlerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte görülen duruşmanın ardından Arıboğan ve Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal da, adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştı.
Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:53 25.12.2025 (güncellendi: 20:36 25.12.2025)
Futbol dünyasında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı’nın ifade işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan isimlerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte görülen duruşmanın ardından Arıboğan ve Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal da, adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştı.