https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/futbolda-feto-sorusturmasi-lutfi-aribogan-hakimlige-sevk-edildi-1102245485.html

Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Futbol dünyasında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T19:53+0300

2025-12-25T19:53+0300

2025-12-25T20:36+0300

türki̇ye

fetö

futbol

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102245314_0:1:860:485_1920x0_80_0_0_508dd265f94eb7c64590ce209452460f.jpg

FETÖ soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı’nın ifade işlemleri tamamlandı.Gözaltına alınan isimlerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte görülen duruşmanın ardından Arıboğan ve Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal da, adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/futbolda-feto-sorusturmasi-eski-tff-baskan-vekili-aribogan-ve-uc-kisi-ifadeye-cagrildi-1102212070.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fetö, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı