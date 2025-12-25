https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/friends-ve-the-middle-dizilerinin-oyuncusu-pat-finn-hayatini-kaybetti-1102206504.html

'Friends' ve 'The Middle' dizilerinin oyuncusu Pat Finn hayatını kaybetti

Friends, Seinfeld ve The Middle gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Pat Finn, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Los Angeles’taki evinde 60 yaşında yaşamını... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Friends, Seinfeld ve The Middle gibi popüler dizilerde rol alan ABD’li oyuncu ve doğaçlama sanatçısı Pat Finn, 60 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabı üzerinden ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Finn, 2022 yılından bu yana kanser tedavisi görüyordu ve pazartesi günü Los Angeles’taki evinde yaşamını yitirdi. Finn’in ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, “Pat hiç yabancıyla tanışmazdı; sadece henüz tanımadığı dostları vardı” ifadeleri kullanıldı. Pat Finn kimdir?Televizyon kariyerine 1995 yılında The George Wendt Show ile başlayan Finn, aynı yıl Murphy Brown dizisinde de tekrar eden bir rolle izleyici karşısına çıktı. 1998’de Seinfeld dizisinde Joe Mayo karakterini canlandıran oyuncu, konuklarını angarya işlere yönlendirmesiyle hatırlanan bir parti ev sahibini canlandırdı. 1990’ların sonu ve 2000’li yıllar boyunca Friends, The King of Queens, That ’70s Show ve House gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Finn, en çok The Middle dizisindeki Bill Norwood rolüyle tanındı. Oyuncu, dizinin 2011–2018 yılları arasında yayımlanan sekiz sezonunda izleyici karşısına çıktı. Sinema kariyerinde ise 'İlişki Durumu: Karmaşık' (2009) ve 'Yeni Yıl Köpekleri 2' (2012) gibi yapımlarda rol aldı. Ekran önündeki çalışmalarının yanı sıra doğaçlama tiyatro alanında da aktif olan Finn, Colorado Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Ailesi, Finn’in yıllar boyunca pek çok öğrenciyi eğittiğini, desteklediğini ve mentorluk yaptığını belirterek, “Onun hakkında kötü bir söz söyleyecek birini bulmak çok zor” ifadelerini kullandı.

