Call of Duty’nin yaratıcılarından Vince Zampella trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyanın en popüler video oyunu serilerinden Call of Duty’nin ortak yaratıcısı olan ünlü oyun geliştiricisi ve yönetici Vince Zampella, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

55 yaşındaki Zampella’nın ölümünü, bünyesinde çalıştığı oyun devi Electronic Arts (EA) doğruladı.EA tarafından yapılan açıklamada, Zampella’nın pazar günü meydana gelen bir kazada hayatını kaybettiği belirtilerek, bu kaybın şirket ve oyun dünyası için 'tarifsiz’ bir kayıp olduğu ifade edildi.Açıklamada, “Vince’in video oyunu endüstrisi üzerindeki etkisi derin ve çok genişti. Bir arkadaş, meslektaş, lider ve vizyoner bir yaratıcıydı” denildi.Aracı kontrolden çıktıYerel NBC4 kanalının aktardığına göre Zampella, Güney Kaliforniya’daki manzaralı Angeles Crest Highway yolunda Ferrari marka aracının kontrolden çıkarak beton bariyere çarpması sonucu, araçta bulunan bir yolcuyla birlikte hayatını kaybetti.Kaliforniya Otoyol Devriyesi, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, aracın yoldan çıkarak bariyere çarptığını ve tamamen alev aldığını açıkladı. Yetkililer kazada hayatını kaybeden kişilerin isimlerini açıklamadı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın hurdaya döndüğü ve alevler içinde kaldığı görülüyor.Oyun dünyasında iz bırakan bir kariyerZampella, 1990’lı yıllarda birinci şahıs nişancı türü (FPS) oyunlarda tasarımcı olarak kariyerine başladı. 2002 yılında Infinity Ward stüdyosunun kurucuları arasında yer aldı ve 2003’te Call of Duty’nin piyasaya sürülmesine öncülük etti.Daha sonra stüdyonun Activision tarafından satın alınmasında önemli rol oynadı.Activision’dan ayrıldıktan sonra 2010 yılında Respawn Entertainment’ı kuran Zampella, Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi oyunlarının arkasındaki isim oldu. Respawn, 2017 yılında Electronic Arts tarafından satın alındı.EA bünyesinde ise Call of Duty’nin en büyük rakiplerinden biri olan Battlefield serisinin yeniden canlandırılmasından sorumlu oldu. Bu yıl piyasaya çıkan Battlefield 6, serinin satış rekorunu kırarak Zampella’nın sektördeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

