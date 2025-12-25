https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/filistindeki-hristiyanlar-isgal-altindaki-bati-seriada-noeli-kutladi-ancak-acilar-suruyor-1102222782.html

Filistin’deki Hristiyanlar işgal altındaki Batı Şeria’da Noel’i kutladı, ancak ‘acılar sürüyor’

Filistin'deki Hristiyanlar işgal altındaki Batı Şeria'da Noel'i kutladı, ancak 'acılar sürüyor'

İsa’nın doğduğu yer olarak kabul edilen Beytüllahim’de Noel kutlamaları iki yıllık aranın ardından yeniden yapılırken, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler için zor koşullar devam ediyor.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102222350_0:41:3062:1763_1920x0_80_0_0_b1a1ff2f30af01a27a571c81000c8aa0.jpg

Perşembe sabahı Beytüllahim’deki Doğuş Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Ayine, Kudüs Latin Patrikliği’nin vekil patriği Pierbattista Pizzaballa başkanlık etti. Ayinden bir gün önce, Filistinliler ve yabancı turistler, Gazze’de iki yıldır süren ve binlerce can kaybına yol açan savaş nedeniyle ara verilen kutlamaların ardından Manger Meydanı’nda yeniden bir araya geldi.Ancak bu yıl kutlamalara katılım sınırlı kaldı. Filistinli siyasetçi Mustafa Barghouti, bunun nedeninin Batı Şeria’daki İsrail askeri kontrol noktaları olduğunu söyledi.Barghouti, Atlanta merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, "Batı Şeria tamamen kuşatma altında. İsrail yolları kapattı. Pek çok insan buraya gelemedi. Hem ekonomik olarak güçleri yetmiyor hem de bir yerden başka bir yere geçmek çok zor" dedi.Yıkımlar rekor seviyedeGazze’de savaş sürerken, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun baskınları da belirgin şekilde arttı. Aynı zamanda Filistinli evlerine yönelik yıkımlar ve Yahudi yerleşimlerinin genişlemesi rekor seviyelere ulaştı.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (UN OCHA) Kasım ayında yayımladığı rapora göre, ‘2025 yılı içinde 30 binden fazla Filistinli zorla yerinden edildi’. Raporda bu durum, '1967’den bu yana Batı Şeria’daki en uzun ve en büyük yerinden edilme krizi' olarak tanımlandı.Can kayıpları ve yerleşim genişlemesiUN OCHA verilerine göre, bu yıl Batı Şeria’da en az 233 Filistinli öldürüldü. Ölenlerin 52’sinin çocuk olduğu belirtilirken, çoğunun İsrail güçleri tarafından gerçek mermi kullanılarak öldürüldüğü kaydedildi. İsrail ordusu, Batı Şeria’daki bazı kentlerde Filistinli silahlı gruplara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi.Şiddet artışıyla eş zamanlı olarak, yasadışı yerleşim faaliyetleri de hız kazandı. İsrail kabinesi bu ay, 19 yerleşim karakolunun yasallaştırılmasını onayladı. Mayıs ayında ise 22 yeni yerleşim kurulacağı açıklandı. Yerleşimleri izleyen İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), bunun son 30 yılın en büyük yerleşim genişlemesi olduğunu duyurdu.Uluslararası hukuka göre İsrail yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor. Yerleşim karakolları ise hem uluslararası hukuka hem de İsrail iç hukukuna aykırı sayılıyor. Aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 14 ülke, ortak açıklamayla yeni yerleşim kararlarını eleştirerek, 'Bu tür tek taraflı adımlar uluslararası hukuku ihlal ediyor ve istikrarsızlığı körükleme riski taşıyor' dedi.

