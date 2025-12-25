https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/fenerbahce-baskani-sarandan-ilk-fotograf-geldi-calismalarimiza-devam-1102223134.html

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan ilk fotoğraf geldi: 'Çalışmalarımıza devam'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alınıp serbest bırakılmasının sonrasında ilk kez kulüp binasında görüntülendi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sosyal medya hesabından Sadettin Saran'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.Torunoğulları, fotoğrafta 'Çalışmalarımıza devam' notunu düşerken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bir telefon görüşmesi yaptığı görüldü.Paylaşılan fotoğraf, Saran'ın Sarı-Lacivertli kulübün binasında resmi görevine ve kulüp çalışmalarına döndüğünün sinyali olarak yorumlandı.

