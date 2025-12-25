Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/fenerbahce-baskani-sarandan-ilk-fotograf-geldi-calismalarimiza-devam-1102223134.html
Fenerbahçe Başkanı Saran'dan ilk fotoğraf geldi: 'Çalışmalarımıza devam'
Fenerbahçe Başkanı Saran'dan ilk fotoğraf geldi: 'Çalışmalarımıza devam'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alınıp serbest bırakılmasının sonrasında ilk kez kulüp binasında görüntülendi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T17:29+0300
2025-12-25T17:29+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
sadettin saran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102222610_0:127:680:510_1920x0_80_0_0_e6a11b841afe5b5334acd63b6f6b0bc8.jpg
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sosyal medya hesabından Sadettin Saran'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.Torunoğulları, fotoğrafta 'Çalışmalarımıza devam' notunu düşerken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bir telefon görüşmesi yaptığı görüldü.Paylaşılan fotoğraf, Saran'ın Sarı-Lacivertli kulübün binasında resmi görevine ve kulüp çalışmalarına döndüğünün sinyali olarak yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/sadettin-saran-icin-adli-kontrol-talebi-1102214233.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102222610_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_00afff23a5a3ec98ff1226b1c8fd65be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sadettin saran
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sadettin saran

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan ilk fotoğraf geldi: 'Çalışmalarımıza devam'

17:29 25.12.2025
© Fotoğraf : Ertan Torunoğulları XSadettin Saran
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© Fotoğraf : Ertan Torunoğulları X
Abone ol
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alınıp serbest bırakılmasının sonrasında ilk kez kulüp binasında görüntülendi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sosyal medya hesabından Sadettin Saran'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Torunoğulları, fotoğrafta 'Çalışmalarımıza devam' notunu düşerken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bir telefon görüşmesi yaptığı görüldü.
Paylaşılan fotoğraf, Saran'ın Sarı-Lacivertli kulübün binasında resmi görevine ve kulüp çalışmalarına döndüğünün sinyali olarak yorumlandı.
Sadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Sadettin Saran adli kontrol ile serbest bırakıldı
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала