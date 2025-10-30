https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ermenistan-basbakani-pasinyan-zaman-meselesi-diyerek-konustu-turkiye-ile-normallesmenin-onunde-1100612747.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'zaman meselesi' diyerek konuştu: 'Türkiye ile normalleşmenin önünde engel yok'
Sputnik Türkiye
2025-10-30T12:26+0300
2025-10-30T12:26+0300
2025-10-30T12:26+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098970233_0:269:2684:1779_1920x0_80_0_0_f37686b8662fa84d52366dda7e74dfe2.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığına, bunun 'sadece bir zaman meselesi' olduğuna inandığını dile getirdi.Paşinyan söz konusu açıklamayı, Paris Barış Forumu kapsamında düzenlenen 'Kesişen Yollarda Liderlik: Parçalanmış Bir Dünyada Güç ve İstikrarı Yönetmek' başlıklı oturumda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının Türkiye ile normalleşme sürecine etkisine ilişkin bir soru üzerine dile getirdi.Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bu dönüm noktasının çok yaklaştığını ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyeceğini ifade eden Paşinyan, Washington’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerinde çok daha olumlu bir ivme sağladığının da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiye-ile-olumlu-diyalog-yakin-gelecekte-sinirlarin-acilabilecegine-1100389294.html
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098970233_0:17:2684:2030_1920x0_80_0_0_f1f9c82a76d7639bc455460a9b69b5ac.jpg
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'zaman meselesi' diyerek konuştu: 'Türkiye ile normalleşmenin önünde engel yok'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığına, bunun 'sadece bir zaman meselesi' olduğuna inandığını dile getirdi.
Paşinyan söz konusu açıklamayı, Paris Barış Forumu kapsamında düzenlenen 'Kesişen Yollarda Liderlik: Parçalanmış Bir Dünyada Güç ve İstikrarı Yönetmek' başlıklı oturumda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının Türkiye ile normalleşme sürecine etkisine ilişkin bir soru üzerine dile getirdi.
Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması sadece bir zaman meselesidir. Zira şu anda ne sınırın açılmasına ne de diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine ciddi bir engel bulunmamaktadır. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum ancak ne kadar hızlı olacağı ayrı bir soru ve başka bir konudur. Tam diplomatik ilişkilere, açık sınırlara, ekonomik ve siyasi iş birliğine sahip olacağımız ve normal komşular haline geleceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz,.
Bu dönüm noktasının çok yaklaştığını ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyeceğini ifade eden Paşinyan, Washington’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerinde çok daha olumlu bir ivme sağladığının da altını çizdi.