Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'zaman meselesi' diyerek konuştu: 'Türkiye ile normalleşmenin önünde engel yok'
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'zaman meselesi' diyerek konuştu: 'Türkiye ile normalleşmenin önünde engel yok'
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 8. Paris Barış Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ermenistan ile Türkiye arasında sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
12:26 30.10.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 8. Paris Barış Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ermenistan ile Türkiye arasında sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının önünde artık ciddi bir engel kalmadığını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığına, bunun 'sadece bir zaman meselesi' olduğuna inandığını dile getirdi.
Paşinyan söz konusu açıklamayı, Paris Barış Forumu kapsamında düzenlenen 'Kesişen Yollarda Liderlik: Parçalanmış Bir Dünyada Güç ve İstikrarı Yönetmek' başlıklı oturumda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının Türkiye ile normalleşme sürecine etkisine ilişkin bir soru üzerine dile getirdi.
Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması sadece bir zaman meselesidir. Zira şu anda ne sınırın açılmasına ne de diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine ciddi bir engel bulunmamaktadır. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum ancak ne kadar hızlı olacağı ayrı bir soru ve başka bir konudur. Tam diplomatik ilişkilere, açık sınırlara, ekonomik ve siyasi iş birliğine sahip olacağımız ve normal komşular haline geleceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz,.
Bu dönüm noktasının çok yaklaştığını ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyeceğini ifade eden Paşinyan, Washington’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerinde çok daha olumlu bir ivme sağladığının da altını çizdi.
