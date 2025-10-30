https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ermenistan-basbakani-pasinyan-zaman-meselesi-diyerek-konustu-turkiye-ile-normallesmenin-onunde-1100612747.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'zaman meselesi' diyerek konuştu: 'Türkiye ile normalleşmenin önünde engel yok'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'zaman meselesi' diyerek konuştu: 'Türkiye ile normalleşmenin önünde engel yok'

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 8. Paris Barış Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ermenistan ile Türkiye arasında sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T12:26+0300

2025-10-30T12:26+0300

2025-10-30T12:26+0300

poli̇ti̇ka

ermenistan

azerbaycan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

türkiye

paşinyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098970233_0:269:2684:1779_1920x0_80_0_0_f37686b8662fa84d52366dda7e74dfe2.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığına, bunun 'sadece bir zaman meselesi' olduğuna inandığını dile getirdi.Paşinyan söz konusu açıklamayı, Paris Barış Forumu kapsamında düzenlenen 'Kesişen Yollarda Liderlik: Parçalanmış Bir Dünyada Güç ve İstikrarı Yönetmek' başlıklı oturumda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının Türkiye ile normalleşme sürecine etkisine ilişkin bir soru üzerine dile getirdi.Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bu dönüm noktasının çok yaklaştığını ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyeceğini ifade eden Paşinyan, Washington’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında paraflanan barış anlaşmasının, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerinde çok daha olumlu bir ivme sağladığının da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiye-ile-olumlu-diyalog-yakin-gelecekte-sinirlarin-acilabilecegine-1100389294.html

ermenistan

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, azerbaycan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, türkiye, paşinyan