Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama: 2'si ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama: 2'si ağır 6 yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Peynir üretilen tesiste patlama oldu, 2 kişi ağır yaralandı.Patlama neden oldu?Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.Patlamada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.Ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.Çökmeler olduPatlamanın etkisiyle duvarlarında çökme meydana gelen tesis, hasar gördü.Ekipler, tesisteki incelemelerini sürdürüyor.Olay yerine gelen Çermik Kaymakamı Adem Karataş, incelemelerde bulundu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama: 2'si ağır 6 yaralı

11:58 25.12.2025 (güncellendi: 12:30 25.12.2025)
© Bilal ÇeliktenDiyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama: 2'si ağır 6 yaralı
© Bilal Çelikten
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Peynir üretilen tesiste patlama oldu, 2 kişi ağır yaralandı.

Patlama neden oldu?

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Çökmeler oldu

Patlamanın etkisiyle duvarlarında çökme meydana gelen tesis, hasar gördü.
Ekipler, tesisteki incelemelerini sürdürüyor.
Olay yerine gelen Çermik Kaymakamı Adem Karataş, incelemelerde bulundu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.
