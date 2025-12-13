https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/pendikte-gbt-kontrolu-sirasinda-park-halindeki-aractan-ceset-cikti-1101773591.html

Pendik’te GBT kontrolü sırasında park halindeki araçtan ceset çıktı

Pendik’te GBT kontrolü sırasında park halindeki araçtan ceset çıktı

Sputnik Türkiye

Pendik’te sahil karşısındaki bir parkta devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine GBT yapmak istedikleri park halindeki araçta hareketsiz bir kişiyle... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T14:56+0300

2025-12-13T14:56+0300

2025-12-13T14:56+0300

türki̇ye

pendik

ceset

araç

gbt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101773433_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_a47a4f9d5459767d20264b549b69a50e.jpg

Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halinde duran bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Ekiplerin aracın camını tıklatması üzerine ön sağ koltukta oturan kişinin hareketsiz olduğu fark edildi.İtfaiye aracı açtı, ölüm ortaya çıktıDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, ön sağ koltukta bulunan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.Uyuşturucu iddiası gündemdeGencin, uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Pendik’te yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/motorine-indirim-geldi-benzine-de-bekleniyor-1101772171.html

türki̇ye

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pendik, ceset, araç, gbt