Pendik'te GBT kontrolü sırasında park halindeki araçtan ceset çıktı
Pendik’te GBT kontrolü sırasında park halindeki araçtan ceset çıktı
Pendik’te GBT kontrolü sırasında park halindeki araçtan ceset çıktı
13.12.2025
Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halinde duran bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Ekiplerin aracın camını tıklatması üzerine ön sağ koltukta oturan kişinin hareketsiz olduğu fark edildi.İtfaiye aracı açtı, ölüm ortaya çıktıDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, ön sağ koltukta bulunan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.Uyuşturucu iddiası gündemdeGencin, uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Pendik’te yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Pendik’te GBT kontrolü sırasında park halindeki araçtan ceset çıktı

14:56 13.12.2025
Pendik’te sahil karşısındaki bir parkta devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine GBT yapmak istedikleri park halindeki araçta hareketsiz bir kişiyle karşılaştı. İtfaiyenin açtığı araçta ön koltuktaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halinde duran bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Ekiplerin aracın camını tıklatması üzerine ön sağ koltukta oturan kişinin hareketsiz olduğu fark edildi.

İtfaiye aracı açtı, ölüm ortaya çıktı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, ön sağ koltukta bulunan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uyuşturucu iddiası gündemde

Gencin, uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Pendik’te yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
