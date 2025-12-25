Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışanlara da hadlerini pekala bildiririz

Muhalefet beslediği trollerle Avrupalı Türkleri hedef alıyor. Misafir öğrencilere düşmanlar, gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, Türkiye ile ilgili güzel cümle duymaya tahammülleri yok, 'zirzop' gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere saldırıyor, yazın memleketine koşan gurbetçilerimize hakaret ediyorlar. Batılılar karşısında ezik kendi insanına küstahlar. Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz