Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışanlara da hadlerini pekala bildiririz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışanlara da hadlerini pekala bildiririz
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirdi ve "Misafir öğrencilere düşmanlar, gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, Türkiye ile ilgili güzel cümle duymaya...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışanlara da hadlerini pekala bildiririz

14:25 25.12.2025 (güncellendi: 14:33 25.12.2025)
© Utku UçrakCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirdi ve "Misafir öğrencilere düşmanlar, gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, Türkiye ile ilgili güzel cümle duymaya tahammülleri yok" dedi. Erdoğan "Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu:

Muhalefet beslediği trollerle Avrupalı Türkleri hedef alıyor. Misafir öğrencilere düşmanlar, gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, Türkiye ile ilgili güzel cümle duymaya tahammülleri yok, 'zirzop' gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere saldırıyor, yazın memleketine koşan gurbetçilerimize hakaret ediyorlar. Batılılar karşısında ezik kendi insanına küstahlar. Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz

