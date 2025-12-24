https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/cumhurbaskani-erdogan-libya-lideri-menfiyle-gorustu-1102185171.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya lideri Menfi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ankara'da düşen... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüştü.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye taziyelerini iletti. Kazaya ilişkin enkaz bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın 'dost ve kardeş' ülkeler olduğunu vurguladı ve ilişkilerin son derece güçlü seyrettiğini ifade etti. Türkiye'nin, Libya'ya gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı bildirildi.

