Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/cumhurbaskani-erdogan-abdulfettah-el-burhanla-gorustu-1102241250.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T18:29+0300
2025-12-25T19:09+0300
türki̇ye
abdulfettah el-burhan
sudan
sudan ordusu
sudan askeri konseyi
sudan savunma bakanlığı
türkiye
türkiye cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102240025_0:291:2899:1922_1920x0_80_0_0_9cbf3a32d437fb5d0270804f45320570.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan’ı makamında kabul etti.Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılacağı çalışma yemeği düzenleneceği bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, ateşkes sağlanıp kalıcı barışın tesis edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/cumhurbaskani-erdogandan-muhalefete-elestiri-gurbetcilerimize-dusmanlar-1102215360.html
türki̇ye
sudan
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102240025_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_2726afe5205bc3efd587cb7db647df81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdulfettah el-burhan, sudan, sudan ordusu, sudan askeri konseyi, sudan savunma bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti
abdulfettah el-burhan, sudan, sudan ordusu, sudan askeri konseyi, sudan savunma bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan'la görüştü

18:29 25.12.2025 (güncellendi: 19:09 25.12.2025)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdulfettah el Burhan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdulfettah el Burhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan’ı makamında kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılacağı çalışma yemeği düzenleneceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, ateşkes sağlanıp kalıcı barışın tesis edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışanlara da hadlerini pekala bildiririz
14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала