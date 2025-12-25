https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/cumhurbaskani-erdogan-abdulfettah-el-burhanla-gorustu-1102241250.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T18:29+0300
2025-12-25T18:29+0300
2025-12-25T19:09+0300
türki̇ye
abdulfettah el-burhan
sudan
sudan ordusu
sudan askeri konseyi
sudan savunma bakanlığı
türkiye
türkiye cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102240025_0:291:2899:1922_1920x0_80_0_0_9cbf3a32d437fb5d0270804f45320570.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan’ı makamında kabul etti.Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılacağı çalışma yemeği düzenleneceği bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, ateşkes sağlanıp kalıcı barışın tesis edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/cumhurbaskani-erdogandan-muhalefete-elestiri-gurbetcilerimize-dusmanlar-1102215360.html
türki̇ye
sudan
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102240025_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_2726afe5205bc3efd587cb7db647df81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulfettah el-burhan, sudan, sudan ordusu, sudan askeri konseyi, sudan savunma bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti
abdulfettah el-burhan, sudan, sudan ordusu, sudan askeri konseyi, sudan savunma bakanlığı, türkiye, türkiye cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan'la görüştü
18:29 25.12.2025 (güncellendi: 19:09 25.12.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan’ı makamında kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin katılacağı çalışma yemeği düzenleneceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, ateşkes sağlanıp kalıcı barışın tesis edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.