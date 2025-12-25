Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/chpli-adalar-meclis-uyesi-garip-sirtindan-bicaklanarak-yaralandi-1102247510.html
CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip sırtından bıçaklanarak yaralandı
CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip sırtından bıçaklanarak yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Adalar ilçesinde CHP Meclis Üyesi Garip daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından bıçaklandı. Sırtından yaralanan Garip tedavi... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T23:34+0300
2025-12-25T23:35+0300
türki̇ye
chp
türkiye
adalar
bıçaklı kavga
bıçaklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg
Kınalıada'da CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip sırtından bıçalanarak hastaneye kaldırıldı.İskele Caddesi’nde Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/ticaret-bakanligindan-etiket-denetimi-aciklamasi-istanbulda-buyuk-bir-zincir-marketin-42-urununde-1102245813.html
türki̇ye
adalar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_144e3aeae6ef312fb50307ec3dc585f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, türkiye, adalar, bıçaklı kavga, bıçaklama
chp, türkiye, adalar, bıçaklı kavga, bıçaklama

CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip sırtından bıçaklanarak yaralandı

23:34 25.12.2025 (güncellendi: 23:35 25.12.2025)
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Adalar ilçesinde CHP Meclis Üyesi Garip daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından bıçaklandı. Sırtından yaralanan Garip tedavi altına alındı.
Kınalıada'da CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip sırtından bıçalanarak hastaneye kaldırıldı.
İskele Caddesi’nde Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
market - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 'Zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edildi'
20:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала