CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip sırtından bıçaklanarak yaralandı

CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip sırtından bıçaklanarak yaralandı

İstanbul Adalar ilçesinde CHP Meclis Üyesi Garip daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından bıçaklandı. Sırtından yaralanan Garip tedavi... 25.12.2025

Kınalıada'da CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip sırtından bıçalanarak hastaneye kaldırıldı.İskele Caddesi’nde Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

