Bodrum'u sel vurdu: Yollar göle döndü

Bodrum'u sel vurdu: Yollar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Bodrum'da kuvvetli sağanak etkili oldu.İstinat duvarı çöktüKuvvetli sağanak nedeniyle Çırkan Mahallesi'nde iki katlı bir evin istinat duvarı çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye giden itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri bölgedeki dört haneden 9 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.Ayağında alçı olduğu gözlenen bir kişi ekiplerce güvenli şekilde evden alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.Kıbrıs Şehitleri Caddesi Atatürk Bulvarı ile Gümbet Kavşağı istikametinde yoğun yağmur suları nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Bazı araçlar yoğun su birikintileri içerisinden güçlükle ilerledi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yoldaki suyu tahliye etmeye çalıştı.Su bastıİlçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar evlerinin içerisine dolan suları tahliye etmek için çaba sarf etti. Bazı evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.Polis ekipleri devriye yaparak özellikle ana yol ve cadde aralarında herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.Konacık ve Gümbet bölgesindeki derelerden gelen sular Bitez Mahallesi'nden denize ulaştı. Derelerin debisi yükselirken, bölgedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

