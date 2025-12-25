https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/atmde-yeni-donem-persembe-gunu-devreye-giriyor-1102206022.html
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede kurum, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.Şüpheli hesaplar anında bloke edilecekYeni düzenleme ile şüpheli banka hesapları, mahkeme ya da savcılık kararı beklenmeden anında bloke edilebilecek. MASAK, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Düzenlemenin, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızlı el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.Para transferlerinde yeni dönemDüzenleme kapsamında 1 Ocak 2026’dan itibaren, gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu getiriliyor. Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak.ATM’de açıklama girilmeden işlem tamamlanmayacakYeni kurala göre, ATM’den yapılan işlemlerde gün içi toplam transfer tutarı 200 bin TL’yi aşarsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem tamamlanamayacak. ATM’ye kartını takan kullanıcılar, limit aşımı durumunda bu uyarıyla karşılaşacak.
ATM’de yeni dönem: Perşembe günü devreye giriyor
1 Ocak 2026’dan itibaren gün içinde 200 bin TL üzeri para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor. Uygulama ATM, mobil ve internet bankacılığını kapsıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede kurum, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.
Şüpheli hesaplar anında bloke edilecek
Yeni düzenleme ile şüpheli banka hesapları, mahkeme ya da savcılık kararı beklenmeden anında bloke edilebilecek. MASAK, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Düzenlemenin, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızlı el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.
Para transferlerinde yeni dönem
Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2026’dan itibaren, gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu getiriliyor. Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak.
ATM’de açıklama girilmeden işlem tamamlanmayacak
Yeni kurala göre, ATM’den yapılan işlemlerde gün içi toplam transfer tutarı 200 bin TL’yi aşarsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem tamamlanamayacak. ATM’ye kartını takan kullanıcılar, limit aşımı durumunda bu uyarıyla karşılaşacak.