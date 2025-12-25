Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/atmde-yeni-donem-persembe-gunu-devreye-giriyor-1102206022.html
ATM’de yeni dönem: Perşembe günü devreye giriyor
ATM’de yeni dönem: Perşembe günü devreye giriyor
Sputnik Türkiye
1 Ocak 2026’dan itibaren gün içinde 200 bin TL üzeri para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor. Uygulama ATM, mobil ve internet bankacılığını... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T09:52+0300
2025-12-25T09:52+0300
ekonomi̇
atm
para
eft
havale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_131ca710563f5378e11708f8e8c43f3e.jpg
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede kurum, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.Şüpheli hesaplar anında bloke edilecekYeni düzenleme ile şüpheli banka hesapları, mahkeme ya da savcılık kararı beklenmeden anında bloke edilebilecek. MASAK, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Düzenlemenin, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızlı el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.Para transferlerinde yeni dönemDüzenleme kapsamında 1 Ocak 2026’dan itibaren, gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu getiriliyor. Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak.ATM’de açıklama girilmeden işlem tamamlanmayacakYeni kurala göre, ATM’den yapılan işlemlerde gün içi toplam transfer tutarı 200 bin TL’yi aşarsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem tamamlanamayacak. ATM’ye kartını takan kullanıcılar, limit aşımı durumunda bu uyarıyla karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-istanbula-kar-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1102205532.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_122:0:1234:834_1920x0_80_0_0_7944b0bf33b586257dfe670019ae73e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atm, para, eft, havale
atm, para, eft, havale

ATM’de yeni dönem: Perşembe günü devreye giriyor

09:52 25.12.2025
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© Fotoğraf
Abone ol
1 Ocak 2026’dan itibaren gün içinde 200 bin TL üzeri para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor. Uygulama ATM, mobil ve internet bankacılığını kapsıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede kurum, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.

Şüpheli hesaplar anında bloke edilecek

Yeni düzenleme ile şüpheli banka hesapları, mahkeme ya da savcılık kararı beklenmeden anında bloke edilebilecek. MASAK, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Düzenlemenin, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızlı el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.

Para transferlerinde yeni dönem

Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2026’dan itibaren, gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu getiriliyor. Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak.

ATM’de açıklama girilmeden işlem tamamlanmayacak

Yeni kurala göre, ATM’den yapılan işlemlerde gün içi toplam transfer tutarı 200 bin TL’yi aşarsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem tamamlanamayacak. ATM’ye kartını takan kullanıcılar, limit aşımı durumunda bu uyarıyla karşılaşacak.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала