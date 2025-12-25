https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/atmde-yeni-donem-persembe-gunu-devreye-giriyor-1102206022.html

ATM’de yeni dönem: Perşembe günü devreye giriyor

ATM’de yeni dönem: Perşembe günü devreye giriyor

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2026’dan itibaren gün içinde 200 bin TL üzeri para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor. Uygulama ATM, mobil ve internet bankacılığını... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T09:52+0300

2025-12-25T09:52+0300

2025-12-25T09:52+0300

ekonomi̇

atm

para

eft

havale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_131ca710563f5378e11708f8e8c43f3e.jpg

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu çerçevede kurum, şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.Şüpheli hesaplar anında bloke edilecekYeni düzenleme ile şüpheli banka hesapları, mahkeme ya da savcılık kararı beklenmeden anında bloke edilebilecek. MASAK, mal varlıklarına yönelik tedbirleri tek başına alabilecek. Düzenlemenin, yasa dışı bahis ağlarında paranın hızlı el değiştirmesini engellemesi hedefleniyor.Para transferlerinde yeni dönemDüzenleme kapsamında 1 Ocak 2026’dan itibaren, gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu getiriliyor. Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak.ATM’de açıklama girilmeden işlem tamamlanmayacakYeni kurala göre, ATM’den yapılan işlemlerde gün içi toplam transfer tutarı 200 bin TL’yi aşarsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem tamamlanamayacak. ATM’ye kartını takan kullanıcılar, limit aşımı durumunda bu uyarıyla karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-istanbula-kar-geliyor-sicakliklar-8-derece-birden-dusecek-1102205532.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atm, para, eft, havale