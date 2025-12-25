Türkiye
Annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti
Annesinin 4. kattan attığı bebek hayatını kaybetti
Diyarbakır'da annesinin 4. kattan attığı 3 aylık kız bebek hayatını kaybetti. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da meydana gelen olayda, 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E. isimli kadın 3 aylık kız bebeğini pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Minik bebek hayatını kaybettiSağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diyarbakır'da annesinin 4. kattan attığı 3 aylık kız bebek hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da meydana gelen olayda, 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E. isimli kadın 3 aylık kız bebeğini pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minik bebek hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne N.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
