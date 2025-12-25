Amerikan sosyal medyasını sansürlemekle suçlanan kişilere getirilen ABD’ye seyahat yasağı, AB'yi karıştırdı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/amerikan-sosyal-medyasini-sansurlemekle-suclanan-kisilere-getirilen-abdye-seyahat-yasagi-abyi-1102244633.html
Listede en öne çıkan isim, eski Fransa Maliye Bakanı ve 2019-2024 yılları arasında AB Komiseri olarak görev yapan Thierry Breton. Bu kişi, Avrupa makamlarının çıkarları doğrultusunda ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmak, ayrıca Amerikan teknoloji devlerini haksız yere hedef almakla suçlanıyor.Haberlere göre Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın mimarlarından biri olup, özellikle 2025’in başlarında, Almanya’daki seçimler sırasında sağcı AfD'nin kazanması durumunda ülkenin siyasi süreçlerine müdahale etmekle açıkça tehdit etmişti. Bunu yaparken de, “Bunu Romanya'da yaptık ve elbette gerekirse Almanya'da da aynısını yapmak zorunda kalacağız” demişti.Seyahat yasağı, Breton'un yanı sıra Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed’i, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in kurucuları ve eş CEO'ları Anna-Lena von Hodenberg ile Josephine Ballon'u, ayrıca Küresel Dezenformasyon Endeksi'nin kurucu ortağı Clare Melford’u etkiledi.ABD hükümetinin uyguladığı kısıtlamalar, Almanya'da büyük bir memnuniyetsizliğe yol açtı. Almanya Federal Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, HateAid yöneticilerinin hükümetin ‘desteği ve dayanışmasından’ yararlandığı ve bu kişilere yönelik vize yasaklarının kabul edilemez olduğu belirtildi.“Bu faaliyeti sansür olarak nitelemek, anayasal sistemimiz hakkındaki görüşleri saptırmaktadır” denilen açıklamada, “Almanya'da ve Avrupa'da dijital alanda nasıl yaşamak istediğimize dair kurallar Washington'da belirlenmiyor” vurgusu yapıldı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, beklendiği üzere Donald Trump yönetiminin kararını eleştirerek, ‘egemenliğe saldırı girişiminin’ söz konusu olduğunu vurguladı. Ancak Rus vatandaşlarının AB'ye girişine yönelik kısıtlamalar konusunda yine Kallas, giriş hakkının ‘vazgeçilmez bir hak değil, bir ayrıcalık’ olduğunu ileri sürerek aşırı önlemler alınması çağrısında bulunmuştu.
Amerikan sosyal medyasını sansürlemekle suçlanan kişilere getirilen ABD’ye seyahat yasağı, AB'yi karıştırdı
Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya, mesleki faaliyetleri internette ‘nefret ve dezenformasyonla mücadele’ üzerine yoğunlaşan beş Avrupalıya uygulanan ABD vize kısıtlamalarını kınadı.
Listede en öne çıkan isim, eski Fransa Maliye Bakanı ve 2019-2024 yılları arasında AB Komiseri olarak görev yapan Thierry Breton. Bu kişi, Avrupa makamlarının çıkarları doğrultusunda ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmak, ayrıca Amerikan teknoloji devlerini haksız yere hedef almakla suçlanıyor.
Haberlere göre Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın mimarlarından biri olup, özellikle 2025’in başlarında, Almanya’daki seçimler sırasında sağcı AfD'nin kazanması durumunda ülkenin siyasi süreçlerine müdahale etmekle açıkça tehdit etmişti. Bunu yaparken de, “Bunu Romanya'da yaptık ve elbette gerekirse Almanya'da da aynısını yapmak zorunda kalacağız” demişti.
Seyahat yasağı, Breton'un yanı sıra Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed’i, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in kurucuları ve eş CEO'ları Anna-Lena von Hodenberg ile Josephine Ballon'u, ayrıca Küresel Dezenformasyon Endeksi'nin kurucu ortağı Clare Melford’u etkiledi.
ABD hükümetinin uyguladığı kısıtlamalar, Almanya'da büyük bir memnuniyetsizliğe yol açtı. Almanya Federal Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, HateAid yöneticilerinin hükümetin ‘desteği ve dayanışmasından’ yararlandığı ve bu kişilere yönelik vize yasaklarının kabul edilemez olduğu belirtildi.
“Bu faaliyeti sansür olarak nitelemek, anayasal sistemimiz hakkındaki görüşleri saptırmaktadır” denilen açıklamada, “Almanya'da ve Avrupa'da dijital alanda nasıl yaşamak istediğimize dair kurallar Washington'da belirlenmiyor” vurgusu yapıldı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, beklendiği üzere Donald Trump yönetiminin kararını eleştirerek, ‘egemenliğe saldırı girişiminin’ söz konusu olduğunu vurguladı. Ancak Rus vatandaşlarının AB'ye girişine yönelik kısıtlamalar konusunda yine Kallas, giriş hakkının ‘vazgeçilmez bir hak değil, bir ayrıcalık’ olduğunu ileri sürerek aşırı önlemler alınması çağrısında bulunmuştu.