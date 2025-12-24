Türkiye
AB-ABD hattında dijital gerilim: 5 Avrupalıya yönelik vize yasağına 'şiddetli kınama'
AB-ABD hattında dijital gerilim: 5 Avrupalıya yönelik vize yasağına ‘şiddetli kınama’
Avrupa Birliği (AB) ve bazı üye ülkeler, ABD’nin teknoloji şirketlerinin denetlenmesinde rol alan beş Avrupalı isim hakkında aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Avrupalı beş isme vize verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, Avrupalı yetkilileri ABD merkezli sosyal medya platformlarını ‘karşı oldukları görüşleri sansürlemeye zorlamakla’ suçladı.Bu karara Fransa ve Almanya da tepki gösterdi.Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ABD makamlarından resmi açıklama talep edildiği belirtilerek, ‘Gerekirse, düzenleyici özerkliğimizi haksız önlemlere karşı savunmak için hızlı ve kararlı biçimde yanıt vereceğiz’ denildi. Açıklamada ayrıca, AB’nin dijital düzenlemelerinin tüm şirketler için ‘adil, güvenli ve eşit bir oyun alanı’ sağladığı vurgulandı.ABD’li teknoloji devlerinin AB’deki faaliyetlerini düzenleyen isimlerin başında gelen Thierry Breton, görevde olduğu dönemde Elon Musk gibi teknoloji patronlarıyla sık sık karşı karşıya gelmişti.Rubio: Artık tahammül etmeyeceğizABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise X platformunda yaptığı paylaşımda, ‘Trump yönetimi, sınır ötesi sansür anlamına gelen bu kabul edilemez uygulamalara artık tahammül etmeyecek’ ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Breton’u Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) ‘mimarı’ olarak tanımlıyor. Söz konusu yasa, Avrupa’da faaliyet gösteren büyük sosyal medya platformlarına içerik 'denetimi, şeffaflık ve araştırmacılara erişim sağlama' gibi yükümlülükler getiriyor.Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X’te yaptığı açıklamada, ‘DSA, AB tarafından ve AB için demokratik biçimde kabul edilmiştir; ülke dışı bir etkisi yoktur’ dedi. Wadephul, vize yasaklarının ‘kabul edilemez’ olduğunu da vurguladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD’nin kararını ‘yıldırma ve baskı’ olarak nitelendirdi.Macron, bu adımların Avrupa’nın dijital egemenliğini hedef aldığını belirterek, AB’nin ‘düzenleyici özerkliğini’ savunacağını söyledi.
abd, yaptırım, ab, thierry breaton, isimler, avrupalılara yaptırım, haberler, ab-abd ilişkileri, dünya haberleri, ab haberleri, yaptırım haberleri, abd haberleri
AB-ABD hattında dijital gerilim: 5 Avrupalıya yönelik vize yasağına ‘şiddetli kınama’

15:35 24.12.2025 (güncellendi: 15:41 24.12.2025)
ABD’nin teknoloji şirketlerinin denetlenmesinde rol alan beş Avrupalı isim hakkında aldığı yaptırım kararına AB'den sert tepki geldi. 'Eşit oyun alanı' tartışması başladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Avrupalı beş isme vize verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, Avrupalı yetkilileri ABD merkezli sosyal medya platformlarını ‘karşı oldukları görüşleri sansürlemeye zorlamakla’ suçladı.
Bu karara Fransa ve Almanya da tepki gösterdi.
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ABD makamlarından resmi açıklama talep edildiği belirtilerek, ‘Gerekirse, düzenleyici özerkliğimizi haksız önlemlere karşı savunmak için hızlı ve kararlı biçimde yanıt vereceğiz’ denildi. Açıklamada ayrıca, AB’nin dijital düzenlemelerinin tüm şirketler için ‘adil, güvenli ve eşit bir oyun alanı’ sağladığı vurgulandı.
ABD’li teknoloji devlerinin AB’deki faaliyetlerini düzenleyen isimlerin başında gelen Thierry Breton, görevde olduğu dönemde Elon Musk gibi teknoloji patronlarıyla sık sık karşı karşıya gelmişti.

Rubio: Artık tahammül etmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise X platformunda yaptığı paylaşımda, ‘Trump yönetimi, sınır ötesi sansür anlamına gelen bu kabul edilemez uygulamalara artık tahammül etmeyecek’ ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Breton’u Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) ‘mimarı’ olarak tanımlıyor. Söz konusu yasa, Avrupa’da faaliyet gösteren büyük sosyal medya platformlarına içerik 'denetimi, şeffaflık ve araştırmacılara erişim sağlama' gibi yükümlülükler getiriyor.
DSA kapsamında büyük platformların, içerik kaldırma kararlarını gerekçelendirmesi, kullanıcıları bilgilendirmesi ve özellikle çocukların zararlı içeriklere maruz kalma düzeyinin incelenmesine olanak tanıması gerekiyor. Ancak yasa, ABD’deki bazı çevreler tarafından ‘bir sansür aracı’ olarak eleştiriliyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X’te yaptığı açıklamada, ‘DSA, AB tarafından ve AB için demokratik biçimde kabul edilmiştir; ülke dışı bir etkisi yoktur’ dedi. Wadephul, vize yasaklarının ‘kabul edilemez’ olduğunu da vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD’nin kararını ‘yıldırma ve baskı’ olarak nitelendirdi.
Macron, bu adımların Avrupa’nın dijital egemenliğini hedef aldığını belirterek, AB’nin ‘düzenleyici özerkliğini’ savunacağını söyledi.
ABD’nin vize yasağı listesinde ayrıca, çevrimiçi yanlış bilgilendirmeyle mücadele eden Center for Countering Digital Hate yöneticisi Imran Ahmed, Almanya merkezli HateAid’den Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon ile İngiltere merkezli Global Disinformation Index (GDI) Başkanı Clare Melford yer aldı.
