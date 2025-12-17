https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/bilim-insanlarindan-solaryum-uyarisi-cilt-kanseri-riskini-uc-kat-artiriyor-1101874267.html

Bilim insanlarından solaryum uyarısı: Cilt kanseri riskini üç kat artırıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, solaryum kullanımının melanom riskini yaklaşık üç kat artırdığını ve DNA hasarının yalnızca güneş gören bölgelerle sınırlı... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma solaryum kullanımının, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanom riskini büyük ölçüde artırdığı ve DNA hasarının neredeyse tüm cilt yüzeyine yaydığını belirledi. Northwestern Medicine ile California Üniversitesi San Francisco (UCSF) öncülüğünde yürütülen araştırmanın sonuçları, Science Advances dergisinde yayımlandı.Araştırmada, solaryum kullanan kişiler ile hiç kullanmayanların melanom oranlarını karşılaştırdı. Yaklaşık 3 bin solaryum kullanıcısının tıbbi kayıtları, yaş ve risk faktörleri açısından benzer 3 bin kişilik kontrol grubuyla analiz edildi. Buna göre melanom, solaryum kullananların yüzde 5.1'inde, kullanmayanların ise yüzde 2.1'inde teşhis edildi. Diğer risk faktörleri hesaba katıldığında bile, solaryum kullanımının melanom riskini 2,85 kat artırdığı görüldü.Güneş ışığına maruz kalmayan bölgelerde risk çok daha fazlaÇalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise melanomun, genellikle güneş ışığına maruz kalmayan bel altı ve kalça gibi bölgelerde de daha sık görülmesi oldu. Bu durum, solaryumun güneş ışığından farklı olarak daha geniş bir DNA hasarına yol açabileceği ihtimalini güçlendirdi.Araştırmacılar bu bulguyu doğrulamak için genomik analiz yaptı. Solaryum geçmişi olan kişilerden ve kontrol grubundan alınan 182 melanosit hücresi tek hücre DNA dizileme yöntemiyle incelendi. Sonuçlar, solaryum kullanan kişilerin hücrelerinde neredeyse iki kat fazla genetik mutasyon bulunduğunu ortaya koydu.Bu mutasyonların yalnızca sık güneş gören bölgelerde değil, normalde kapalı kalan cilt alanlarında da tespit edilmesi, solaryumun etkisinin neredeyse tüm cilt yüzeyine yayıldığını gösterdi. Araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Pedram Gerami, solaryum kullanan kişilerin normal cildinde bile melanomla ilişkili öncü DNA değişikliklerinin saptandığını belirtti.

