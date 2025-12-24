Filistin Kadın İşleri Bakanı: Trump-Netanyahu görüşmesi kalıcı ateşkes için dönüm noktası olabilir

Kriz yönetimine değil, uluslararası hukuk ve adalete dayanan sorumlu bir uluslararası tutuma ihtiyaç var. Abluka ve kısıtlamalar kaldırılmadan ve kalıcı bir ateşkese ulaşılmadan yaşananları bir ‘başarı’ olarak nitelendirmek mümkün değil.