Filistin Kadın İşleri Bakanı: Trump-Netanyahu görüşmesi kalıcı ateşkes için dönüm noktası olabilir
Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona el-Halili, yaklaşan Trump–Netanyahu görüşmesini “ihtiyatla” karşıladıklarını, ancak İsrail’e yeterli baskı uygulanması halinde kalıcı ateşkes ve gerçek bir siyasi sürecin önünü açabilecek bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.
Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona el-Halili, Sputnik’e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu buluşmaya ihtiyatla bakıyoruz, ancak İsrail üzerinde kalıcı ateşkese ulaşılması, uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması ve gerçek siyasi perspektiflerin açılması yönünde yeterli baskı kurulursa, dönüm noktası olabilir. Bunları güvence altına almayan her sonuç, krizi çözmekten çok, sadece kriz yönetimi düzeyinde kalacaktır.
El-Halili, İsrail’in saldırıları nedeniyle Filistin halkının “emsali görülmemiş bir felaketle” karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Ateşkese yol açmayan ve Filistin halkının haklarına dayalı siyasi bir çözüme kapı açmayan her türlü ara uzlaşma kırılgan kalacak, sorunun ana nedenlerini ortadan kaldırmayacaktır.
Kriz yönetimine değil, uluslararası hukuk ve adalete dayanan sorumlu bir uluslararası tutuma ihtiyaç var. Abluka ve kısıtlamalar kaldırılmadan ve kalıcı bir ateşkese ulaşılmadan yaşananları bir ‘başarı’ olarak nitelendirmek mümkün değil.
Gazze’de ateşkesin ilk aşaması, İsrail’in açık ihlalleri ve taahhütlerini yerine getirmedeki gecikmeler nedeniyle tam olarak uygulanamadı. İkinci aşamaya geçişe dair konuşmalar ise tek başına başarı garantisi taşımıyor; gerçek bir uluslararası baskı olmaksızın bu sürecin çökmesi yönünde ciddi ve meşru endişeler var.