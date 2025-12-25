https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/ab-rusya-ile-ticarette-ilk-kez-pes-pese-ikinci-ceyrekte-fazla-verdi-1102200144.html

AB, Rusya ile ticarette ilk kez peş peşe ikinci çeyrekte fazla verdi

AB, Rusya ile ticarette ilk kez peş peşe ikinci çeyrekte fazla verdi

25.12.2025

Eurostat, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile ticaretinde 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de fazla vermeye devam ettiğini bildirdi. Kurumun yayımladığı son rapora göre, AB’nin Rusya’ya ihracatı bu dönemde ithalatından daha sınırlı daralırken, ticaret fazlası 1.5 milyar euroya yükseldi.Raporda “2025’in üçüncü çeyreğinde AB’nin Rusya’dan ithalatı, Rusya’ya ihracatından daha güçlü şekilde düştü ve ticaret dengesini 1.5 milyar euroya çıkardı. AB, Rusya ile ikinci çeyrek üst üste pozitif ticaret dengesi kaydetti; bu, 2002’den bu yana tutulan istatistiklerde benzeri görülmemiş bir durum” ifadelerine yer verildi.Eurostat verilerine göre, AB yaptırımları sonucu 2022’nin ilk çeyreğinden 2025’in üçüncü çeyreğine kadar AB’nin Rusya’ya ihracatı yüzde 61, Rusya’dan ithalatı ise yüzde 89 oranında geriledi.2025 Ocak-Eylül döneminde AB ile Rusya arasındaki toplam ticaret hacmi, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 12.9 düşerek 50.4 milyar eurodan 43.9 milyar euroya indi. Bu dönemde AB’nin Rusya’dan ithalatı 21.7 milyar euro, Rusya’ya ihracatı ise 22.2 milyar euro olarak kaydedildi.Eurostat, “Zaman içindeki mal ticareti dengesine bakıldığında, genel dinamiğin büyük ölçüde enerji ticaretindeki değişiklikler tarafından belirlendiği açıkça görülüyor. 2021 ve 2022’deki yüksek enerji fiyatları, bu sektörde önemli bir açık yaratarak 2022’nin ikinci çeyreğinde 42.8 milyar euro ile zirveye ulaştı. Ancak ithalat kısıtlamaları ve fiyatlardaki düşüş, bu açığı 2025’in üçüncü çeyreğinde 3.7 milyar euroya kadar geriletti” değerlendirmesinde bulundu.

