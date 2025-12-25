https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/2024ten-bu-yana-fenomenlere-60-milyon-liraya-yakin-para-harcadi-1102210910.html

İngiliz hükümeti 2024'ten bu yana fenomenlere 60 milyon liraya yakın para harcadı

İngiliz hükümeti 2024'ten bu yana fenomenlere 60 milyon liraya yakın para harcadı

25.12.2025

İngiltere hükümetinin kamuoyuna yönelik yürüttüğü kampanyalarda influencer kullanımının belirgin biçimde arttığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Eğitim Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar birçok kurum, mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla sosyal medya influencer’larıyla iş birliği yaptı.İngiliz hükümeti, sadece 2024 yılında TikTok gibi sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren 215 influencer ile çalıştığı ve 1 milyon pound harcadığı (58 milyon lira) ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (DWP), 2024'ten bu yana çalışmalarını tanıtmak için en çok ücretli sosyal medya fenomenini kullanan bakanlıklar arasında yer aldı.Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'nın (DWP) geçen yıl hiç kimseyi işe almamıası ama bunun yanında bu yıl sekiz fenomene 120 bin 023 pound ödemesi eleştirilerin hedefinde yer aldı.

