Yüz tanıma sistemi yakalattı: Fenomenin 2 cinayetten aranırken kitap yazıp konferans verdiği ortaya çıktı
Yüz tanıma sistemi yakalattı: Fenomenin 2 cinayetten aranırken kitap yazıp konferans verdiği ortaya çıktı
Sosyal medyada “Ali Demir Evrensel” adıyla kişisel gelişim içerikleri paylaşan, yedi kitap yazıp ülke genelinde konferanslar veren kişinin, iki cinayet dâhil... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medyada “Ali Demir Evrensel” adıyla kişisel gelişim içerikleri paylaşan, yedi kitap yazıp ülke genelinde konferanslar veren kişinin, iki cinayet dâhil 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan Evrensal olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’yi şaşkına çeviren olayda, sosyal medyada “Ali Demir Evrensel” ismiyle kişisel gelişim videoları paylaşan, kitaplar yazan ve geniş bir takipçi kitlesi oluşturan kişinin kimliği polis tarafından mercek altına alındı. Sabah'ın haberine göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada bu isimle resmi kayda rastlanmayınca yüz tanıma sistemi devreye sokuldu ve fenomenin aslında Ramazan Evrensal (49) olduğu belirlendi.
İki cinayet dosyası dahil 38 yıl kesinleşmiş cezası var
Yapılan GBT sorgusu, Evrensal’ın 2006 yılında karıştığı iki cinayet nedeniyle 36 yıl 7 ay 12 gün, ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl, toplamda 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını ortaya çıkardı. Ayrıca “Hakaret”, “Ruhsatsız silah bulundurma” ve “Dolandırıcılık” suçlarından da arandığı tespit edildi.
Fenomen gibi dolaştı: Kitaplar yazdı, konferanslar düzenledi
Soruşturma ilerledikçe skandalın boyutu daha da büyüdü. Evrensal’ın sahte isimle 7 kitap yazdığı, bunları internet üzerinden satışa sunduğu belirlendi.
Son iki yılda Adana, Mersin, İstanbul, Mardin, Bursa gibi şehirlerde lüks otellerde imza günleri ve kişisel gelişim konferansları düzenleyerek yüzlerce kişiye hitap ettiği ortaya çıktı. Cinayet dosyalarının ise 2021’de Yargıtay tarafından onandığı öğrenildi.
Lüks villadan kaçmaya çalışırken yakalandı
Ekipler, firari hükümlünün Adana’nın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki lüks bir villada saklandığını tespit etti. Baskın sırasında polisi fark eden Evrensal, arka pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı ancak bahçede önlem alan ekiplerce yakalandı.