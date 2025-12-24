https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yolcu-otobusunden-cephanelik-cikti-binlerce-silah-parcasi-ele-gecirildi-1102166733.html

Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı: Binlerce silah parçası ele geçirildi

Düzce'de yaklaşık 23 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, İstanbul'a sevk edilmek üzere yolcu otobüsüne yüklenen 46 bin 655 silah...

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren silah kaçakçılarına yönelik yaklaşık 23 aydır yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.Sevkiyat yolcu otobüsüyle yapılacaktıŞüphelilerin Düzce’den İstanbul’a çok sayıda silah parçası sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerden M.E.K.’ye ait Tokuşlar Mahallesi’ndeki iş yeri, otomobil ve yolcu otobüsünü takibe aldı. İş yerinden çıkarılan silah parçalarının koliler ve torbalar içinde otobüse yüklendiği tespit edildi.Otoyolda durduruldu, binlerce parça çıktıOtoyolda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda toplam 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100 üst kapak takımı, 2 bin 100 namlu, 2 bin 100 tabanca iğnesi, 2 bin emniyet mandalı, 2 bin 100 mekanizma yatağı, 2 bin 100 üst kapak tutucu, 2 bin 100 üst kapak düşürme mandalı, 2 bin 100 iğne kontrol pimi, 2 bin 100 arpacık, 2 bin 50 tetik tutucu, 2 bin 50 iğne tutucu ile diğer tamamlayıcı parçalar yer aldı. Ayrıca silah yapımında kullanılan çok amaçlı 1 torna tezgâhı da bulundu.2 bin 100 tabanca üretilebilirdiEkipler, ele geçirilen malzemelerin birleştirilmesi hâlinde yaklaşık 2 bin 100 adet ruhsatsız tabanca üretilebileceğini belirledi. Aramalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.6 şüpheli gözaltındaOperasyon kapsamında M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ., D.D. ve otobüs şoförü Z.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

