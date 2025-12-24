https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/yapimci-timur-savci-gozaltina-alindi-1102165073.html

Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı

Film ve dizi sektörünün ünlü yapım şirketi TİMS&B’nin CEO’su Timur Savcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Savcı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden (kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir.”Timur Savcı kimdir?Timur Savcı, 1975 yılında Adana’da doğdu. Adana Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında yapım asistanı olarak sektöre adım atan Savcı, hukuk fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak kariyerini televizyon ve sinema alanına yönlendirdi.Profesyonel yaşamına 1995 yılında reklam prodüktörlüğüyle başlayan Savcı, kısa sürede yürütücü ve ortak yapımcı olarak televizyon dizileri ve sinema filmlerinde görev almaya başladı. 2006 yılında kurduğu Tims Prodüksiyon ile sektörde kurumsal bir yapı oluşturan Savcı, ilerleyen yıllarda Tims&B Productions ve TAFF Pictures’ın kurucuları arasında yer aldı.Timur Savcı hangi dizilerin yapımcısı?Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği projeler arasında Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Suskunlar, Bir Zamanlar Çukurova, Söz, Teşkilat ve Aldatmak gibi diziler bulunuyor. Özellikle Muhteşem Yüzyıl, 100’den fazla ülkede yayınlanarak uluslararası başarı elde etti.

