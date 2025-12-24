https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/uyusturucu-operasyonunda-yeni-dalga-aralarinda-is-insanlari-da-var-1102153383.html

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aralarında iş insanları ve modeller de var

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aralarında iş insanları ve modeller de var

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında FLO... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T11:58+0300

2025-12-24T11:58+0300

2025-12-24T12:23+0300

yaşam

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında iş insanları da bulunuyor. 20 kişi gözaltına alındıSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan; Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102152874.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu