Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/uyusturucu-operasyonunda-yeni-dalga-aralarinda-is-insanlari-da-var-1102153383.html
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aralarında iş insanları ve modeller de var
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aralarında iş insanları ve modeller de var
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında FLO... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T11:58+0300
2025-12-24T12:23+0300
yaşam
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında iş insanları da bulunuyor. 20 kişi gözaltına alındıSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan; Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102152874.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_359e1efb71f449e2dbd7d65dd995cfcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aralarında iş insanları ve modeller de var

11:58 24.12.2025 (güncellendi: 12:23 24.12.2025)
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş insanı Hamdi Burak Beşer de bulunuyor.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında iş insanları da bulunuyor.

20 kişi gözaltına alındı

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan; Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.
Ezgi Fındık sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
YAŞAM
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı
11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала