Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aralarında iş insanları ve modeller de var
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Aralarında iş insanları ve modeller de var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında FLO...
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında iş insanları da bulunuyor. 20 kişi gözaltına alındıSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan; Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.
11:58 24.12.2025 (güncellendi: 12:23 24.12.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş insanı Hamdi Burak Beşer de bulunuyor.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında iş insanları da bulunuyor.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan; Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.