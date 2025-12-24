https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102152874.html
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. 1 milyondan fazla takipçisi varYeni Şafak'ın haberine göre, sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Fındık'ın bir süre önce yurt dışından paylaşım yaptığı belirtilirken, savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri hakkında gözaltı kararları almıştı.
