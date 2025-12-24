https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102152874.html

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı. 24.12.2025

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. 1 milyondan fazla takipçisi varYeni Şafak'ın haberine göre, sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Fındık'ın bir süre önce yurt dışından paylaşım yaptığı belirtilirken, savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri hakkında gözaltı kararları almıştı.

