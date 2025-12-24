Türkiye
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı.
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. 1 milyondan fazla takipçisi varYeni Şafak'ın haberine göre, sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Fındık'ın bir süre önce yurt dışından paylaşım yaptığı belirtilirken, savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri hakkında gözaltı kararları almıştı.
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

1 milyondan fazla takipçisi var

Yeni Şafak'ın haberine göre, sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Fındık'ın bir süre önce yurt dışından paylaşım yaptığı belirtilirken, savcılık, daha önce de sosyal medya fenomenleri hakkında gözaltı kararları almıştı.
