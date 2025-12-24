https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/saranin-uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-fenerbahceli-saglik-calisanlari-dernegi-aciklama-yapti-1102176776.html

Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği sosyal medya hesabı... 24.12.2025

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, iş insanı Sadettin Saran'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada Saran’ın saç analizinde 'pozitif' çıktığı iddia edilen maddenin yanlış yorumlandığı vurgulandı. Saran’ın kokain ya da benzeri herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını defalarca ve kararlılıkla beyan ettiği belirtilerek, bu konuda dürüstlüğünden ve yaşam tarzından zerre şüphe duyulmadığı kaydedildi.Açıklamada, kamuoyunda yeterince bilinmeyen ancak bilimsel olarak açık bir gerçeğe dikkat çekilerek, pozitif çıktığı belirtilen maddenin doğrudan bir uyuşturucu olmadığı, bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolit olduğu ifade edildi. Günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı ve büyük bölümü reçetesiz temin edilebilen bazı ilaçların da bu metabolitin tespit edilmesine yol açabileceği vurgulandı.Bu kapsamda maddenin pozitifliğiyle ilişkilendirilebilecek yaygın etken maddeler arasında antibiyotikler, soğuk algınlığı ve grip ilaçları, öksürük şurupları, alerji ilaçları ve benzeri antidepresanlar sıralandı.Açıklamanın devamında, idrar, kan ve tırnak analizlerinin tamamen negatif sonuçlandığı, yalnızca saç analizinde toplumun geniş kesimlerince kullanılan ilaçlardan kaynaklanabilecek bir metabolitin tespit edilmesinin esas alınarak bir kişiyi uyuşturucu kullanımıyla suçlamanın bilimsel, vicdani ve akli olmadığı vurgulandı.Hayatını spora, sağlığa ve disipline adamış bir ismin, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri herkesçe bilinen bir maddeyle ilişkilendirilmesinin açıkça itibar zedelemeye yönelik ve akla zarar bir itham olduğu ifade edildi.

