https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/saranin-uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-fenerbahceli-saglik-calisanlari-dernegi-aciklama-yapti-1102176776.html
Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı
Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği sosyal medya hesabı... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T17:51+0300
2025-12-24T17:51+0300
2025-12-24T17:51+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100198650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_62ca54bf6f4e5d2bfa0748827cd154b2.jpg
Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, iş insanı Sadettin Saran'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada Saran’ın saç analizinde 'pozitif' çıktığı iddia edilen maddenin yanlış yorumlandığı vurgulandı. Saran’ın kokain ya da benzeri herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını defalarca ve kararlılıkla beyan ettiği belirtilerek, bu konuda dürüstlüğünden ve yaşam tarzından zerre şüphe duyulmadığı kaydedildi.Açıklamada, kamuoyunda yeterince bilinmeyen ancak bilimsel olarak açık bir gerçeğe dikkat çekilerek, pozitif çıktığı belirtilen maddenin doğrudan bir uyuşturucu olmadığı, bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolit olduğu ifade edildi. Günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı ve büyük bölümü reçetesiz temin edilebilen bazı ilaçların da bu metabolitin tespit edilmesine yol açabileceği vurgulandı.Bu kapsamda maddenin pozitifliğiyle ilişkilendirilebilecek yaygın etken maddeler arasında antibiyotikler, soğuk algınlığı ve grip ilaçları, öksürük şurupları, alerji ilaçları ve benzeri antidepresanlar sıralandı.Açıklamanın devamında, idrar, kan ve tırnak analizlerinin tamamen negatif sonuçlandığı, yalnızca saç analizinde toplumun geniş kesimlerince kullanılan ilaçlardan kaynaklanabilecek bir metabolitin tespit edilmesinin esas alınarak bir kişiyi uyuşturucu kullanımıyla suçlamanın bilimsel, vicdani ve akli olmadığı vurgulandı.Hayatını spora, sağlığa ve disipline adamış bir ismin, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri herkesçe bilinen bir maddeyle ilişkilendirilmesinin açıkça itibar zedelemeye yönelik ve akla zarar bir itham olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/uyusturucu-testi-pozitif-cikti-sadettin-saranin-fenerbahce-baskanligi-devam-edecek-mi-1102150792.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100198650_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_75f6b483ff70137c65189983ed2f9c3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Açıklamada Saran'ın testinin yanlış yorumlandığı vurgulandı.
Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği, iş insanı Sadettin Saran'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada Saran’ın saç analizinde 'pozitif' çıktığı iddia edilen maddenin yanlış yorumlandığı vurgulandı. Saran’ın kokain ya da benzeri herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını defalarca ve kararlılıkla beyan ettiği belirtilerek, bu konuda dürüstlüğünden ve yaşam tarzından zerre şüphe duyulmadığı kaydedildi.
Açıklamada, kamuoyunda yeterince bilinmeyen ancak bilimsel olarak açık bir gerçeğe dikkat çekilerek, pozitif çıktığı belirtilen maddenin doğrudan bir uyuşturucu olmadığı, bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolit olduğu ifade edildi. Günlük hayatta milyonlarca insanın kullandığı ve büyük bölümü reçetesiz temin edilebilen bazı ilaçların da bu metabolitin tespit edilmesine yol açabileceği vurgulandı.
Bu kapsamda maddenin pozitifliğiyle ilişkilendirilebilecek yaygın etken maddeler arasında antibiyotikler, soğuk algınlığı ve grip ilaçları, öksürük şurupları, alerji ilaçları ve benzeri antidepresanlar sıralandı.
Açıklamanın devamında, idrar, kan ve tırnak analizlerinin tamamen negatif sonuçlandığı, yalnızca saç analizinde toplumun geniş kesimlerince kullanılan ilaçlardan kaynaklanabilecek bir metabolitin tespit edilmesinin esas alınarak bir kişiyi uyuşturucu kullanımıyla suçlamanın bilimsel, vicdani ve akli olmadığı vurgulandı.
Hayatını spora, sağlığa ve disipline adamış bir ismin, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri herkesçe bilinen bir maddeyle ilişkilendirilmesinin açıkça itibar zedelemeye yönelik ve akla zarar bir itham olduğu ifade edildi.