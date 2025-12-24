Ümit Özdağ hakkında beraat kararı

Türkiye
“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın beraatına karar verildi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
11:31 24.12.2025
“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın beraatına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.
Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 22 Ocak tarihinde tutuklanmış, 17 Haziran'da ise tahliye edilmişti.

Hakim karşısına çıktı

Özdağ, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Geçen duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

'Siyasi eleştiri' dedi

Son sözü sorulan Özdağ, "Yapmış olduğum siyasi eleştiridir. Bu yargılamanın hiç olmaması gerekirdi. Benim yapmış olduğum eleştirilerde, siyasetçiler tarafından Erdoğan'a karşı daha ağır ifadeler kullanılmıştır. Bunlarla ilgili bırakın cezai soruşturmayı, herhangi bir yargılama dahi gerçekleşmemiştir. Siyasi ve hukuki düşman ceza hukuku uygulamalarının bir neticesini yaşıyoruz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Beraatine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme, Ümit Özdağ'ın suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Mahkeme tarihi açıklandı: Ekrem İmamoğlu 9 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
12 Aralık, 16:55
