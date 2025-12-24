https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/turkiyeye-soguk-hava-dalgasi-geliyor-ciftciye-zirai-don-uyarisi-yapildi-1102175676.html

Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor: Çiftçiye zirai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında soğuk havanın etkili olacağını duyurdu.Yağışların kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ise özellikle kuzey, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.Soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edildi. Bu durumun kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.Ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava nedeniyle zirai don riskinin artacağı, bunun da ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.26 Aralık – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle:

