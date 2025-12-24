https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/akomdan-istanbula-tarihli-kar-yagisi-uyarisi-hava-sicakligi-birden-dusecek-1102149212.html

AKOM'dan İstanbul'a 'tarihli' kar yağışı uyarısı: Hava sıcaklığı birden düşecek

Yeni yıl öncesinde İstanbul’a kar geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), yayımladığı hava tahmin raporu ile İstanbul’da... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbulluların beklediği kar yağışı haberi AKOM'dan geldi. Yılbaşı öncesinde tahminler İstanbul'da kar yağışına işaret ediyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 10°C’nin altına, Pazar akşamından sonra ise 5°C’nin altına düşecek. Bu düşüşle birlikte kar değerlerine gerileme beklenirken, yeni yıl öncesinde İstanbul genelinde kış koşullarının etkisini artıracak. AKOM’dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:“Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.”İstanbul'a kar ne zaman yağacacak?AKOM'un haftalık tahminine göre, 28 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi ise karla karışık yağmur ile yükseklerde kar yağışı etkili olacak.

