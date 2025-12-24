https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/trump-yonetimi-epstein-sorusturmasina-ait-tum-belgelerin-kamuoyuna-sunulmasi-yaklasik-bir-hafta-1102182449.html

Trump yönetimi: Epstein soruşturmasına ait tüm belgelerin kamuoyuna sunulması yaklaşık bir hafta sürebilir

Trump yönetimi: Epstein soruşturmasına ait tüm belgelerin kamuoyuna sunulması yaklaşık bir hafta sürebilir

ABD’de federal hükümet, Jeffrey Epstein soruşturmasına ait tüm belgelerin kamuoyuna sunulmasının yaklaşık bir hafta daha sürebileceğini ve incelenmesi gereken yaklaşık 700 bin sayfa doküman bulunduğunu duyurdu.Axios’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, şu ana kadar 200 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 750 bin belgenin incelenerek yayımlandığını belirtti.Ayrıca bu belgelerin büyük bölümünün mükerrer kayıtlardan oluştuğunu vurgulayan yetkili, 700 bin belgenin tamamının yayımlanmayacağını, ancak binlerce yeni belgenin daha kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini söyledi.Neler olmuştu?ABD Adalet Bakanlığı daha önce, Epstein soruşturmasına ait belgelerin bir kısmını, 'Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası' kapsamında yayımlamaya başlamıştı.Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın isminin daha sık yer aldığı ve bir federal savcıya ait e-postanın Trump’ın Epstein’e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koyduğu bildirildi.Belgelere göre Trump’ın 1993–1996 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcu olarak bulunduğu, bazı uçuşlarda Epstein’ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell’in de yer aldığı görüldü.

