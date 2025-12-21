https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/tayvanda-51-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1102017730.html

Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın Hualien ili açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre yerleşimlerde hissedilse de can kaybı veya hasar bildirilmedi. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

dünya

tayvan

hualien

deprem

asya & pasifik

meteoroloji

Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü, Hualien il merkezinin 18.3 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlenen deprem, 31.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde hissedildi5.1 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Hualien'in yanı sıra kuzeydeki Yilan ilindeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Yerel halk sarsıntıya şahit olurken, yetkililer depremin derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi verdi.Oluşan depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde, herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmediği aktarıldı. Yetkililer, bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor.

