https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/tayvanda-51-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1102017730.html
Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Tayvan'ın Hualien ili açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre yerleşimlerde hissedilse de can kaybı veya hasar bildirilmedi. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T09:31+0300
2025-12-21T09:31+0300
2025-12-21T09:31+0300
dünya
tayvan
hualien
deprem
asya & pasifik
meteoroloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü, Hualien il merkezinin 18.3 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlenen deprem, 31.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde hissedildi5.1 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Hualien'in yanı sıra kuzeydeki Yilan ilindeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Yerel halk sarsıntıya şahit olurken, yetkililer depremin derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi verdi.Oluşan depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde, herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmediği aktarıldı. Yetkililer, bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/istanbul-dahil-bati-bolgelerinde-yagis-bekleniyor-iki-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-verildi-1102016614.html
tayvan
hualien
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tayvan, hualien , deprem, asya & pasifik, meteoroloji
tayvan, hualien , deprem, asya & pasifik, meteoroloji
Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'ın Hualien ili açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre yerleşimlerde hissedilse de can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Tayvan'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü, Hualien il merkezinin 18.3 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlenen deprem, 31.6 kilometre derinlikte kaydedildi.
Sarsıntı çevre illerde hissedildi
5.1 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Hualien'in yanı sıra kuzeydeki Yilan ilindeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Yerel halk sarsıntıya şahit olurken, yetkililer depremin derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi verdi.
Oluşan depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde, herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmediği aktarıldı. Yetkililer, bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor.