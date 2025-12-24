Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/sinan-akcil-minibusunu-otoparkta-unuttu-10-yil-boyunca-odemedi-icralik-oldu-1102156832.html
Minibüsünü 10 yıl boyunca otoparkta unuttu: Sinan Akçıl'a icra takibi
Minibüsünü 10 yıl boyunca otoparkta unuttu: Sinan Akçıl'a icra takibi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yediemin otoparkına çekilen minibüsünün 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla davalık oldu. İstanbul 19’uncu... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T12:33+0300
2025-12-24T12:33+0300
türki̇ye
sinan akçıl
minibüs
yediemin otoparkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102156676_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e65d8c87a8491230bb1116e16300a6f0.jpg
“Tabi Tabi”, “Fark Atıyor”, “Şarttır” gibi şarkılarla tanınan Sinan Akçıl, yediemin otoparkına çekilen minibüsüne ilişkin 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla mahkemelik oldu. Başlatılan icra takibinin devamına karar verildi.Araç 2014’te otoparka çekildiSinan Akçıl’a ait minibüs, 15 Ekim 2014 tarihinde bir şirketin otoparkına çekildi. Araç uzun süre alınmayınca şirket, 10 yılda 50 bin liraya ulaşan otopark ve çekici alacağının ödenmediği iddiasıyla İstanbul 33’üncü İcra Dairesi’ne başvurarak icra takibi başlattı.İtiraz üzerine dava açıldıAkçıl’ın avukatlarının icra takibine itiraz etmesi üzerine süreç durduruldu. Bunun üzerine şirket, “itirazın iptali” istemiyle dava açtı. Dosya, İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından incelendi.Mahkeme bilirkişi raporunu esas aldıMahkeme, bilirkişi raporuna göre aracın muhafaza altına alındığı 15 Ekim 2014 ile dava açılış tarihi olan 20 Ağustos 2024 arasındaki otopark ücretinin 120 bin 928 lira, çekici ücretinin ise bin 190 lira olduğunu kararında belirtti. Kararda, otopark ücretinin ödenmesinde davalının müterafik kusurunun bulunduğu da kayda geçti.İcra takibi 50 bin lira üzerinden sürecekDavanın kabulüne hükmeden mahkeme, 50 bin lira üzerinden icra takibinin devamına karar verdi. Öte yandan, dava konusu minibüsün halen otoparkta durduğu öğrenildi.Haciz ihbarnamesi gönderildiMahkeme kararının ardından şirket, 12 Aralık’ta Akçıl’a ait banka hesapları ile çalıştığı prodüksiyon şirketlerine haciz ihbarnamesi gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/1102152874.html
türki̇ye
yediemin otoparkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102156676_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_42588edb0bcf9851beb8ac36b88d7067.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sinan akçıl, minibüs, yediemin otoparkı
sinan akçıl, minibüs, yediemin otoparkı

Minibüsünü 10 yıl boyunca otoparkta unuttu: Sinan Akçıl'a icra takibi

12:33 24.12.2025
© AASinan Akçıl'a icra takibi
Sinan Akçıl'a icra takibi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA
Abone ol
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yediemin otoparkına çekilen minibüsünün 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla davalık oldu. İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, başlatılan icra takibinin 50 bin lira üzerinden devamına karar verdi. Araç hâlâ otoparkta bulunuyor.
“Tabi Tabi”, “Fark Atıyor”, “Şarttır” gibi şarkılarla tanınan Sinan Akçıl, yediemin otoparkına çekilen minibüsüne ilişkin 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla mahkemelik oldu. Başlatılan icra takibinin devamına karar verildi.

Araç 2014’te otoparka çekildi

Sinan Akçıl’a ait minibüs, 15 Ekim 2014 tarihinde bir şirketin otoparkına çekildi. Araç uzun süre alınmayınca şirket, 10 yılda 50 bin liraya ulaşan otopark ve çekici alacağının ödenmediği iddiasıyla İstanbul 33’üncü İcra Dairesi’ne başvurarak icra takibi başlattı.

İtiraz üzerine dava açıldı

Akçıl’ın avukatlarının icra takibine itiraz etmesi üzerine süreç durduruldu. Bunun üzerine şirket, “itirazın iptali” istemiyle dava açtı. Dosya, İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından incelendi.

Mahkeme bilirkişi raporunu esas aldı

Mahkeme, bilirkişi raporuna göre aracın muhafaza altına alındığı 15 Ekim 2014 ile dava açılış tarihi olan 20 Ağustos 2024 arasındaki otopark ücretinin 120 bin 928 lira, çekici ücretinin ise bin 190 lira olduğunu kararında belirtti. Kararda, otopark ücretinin ödenmesinde davalının müterafik kusurunun bulunduğu da kayda geçti.

İcra takibi 50 bin lira üzerinden sürecek

Davanın kabulüne hükmeden mahkeme, 50 bin lira üzerinden icra takibinin devamına karar verdi. Öte yandan, dava konusu minibüsün halen otoparkta durduğu öğrenildi.

Haciz ihbarnamesi gönderildi

Mahkeme kararının ardından şirket, 12 Aralık’ta Akçıl’a ait banka hesapları ile çalıştığı prodüksiyon şirketlerine haciz ihbarnamesi gönderdi.
Ezgi Fındık sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
YAŞAM
Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı
11:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала