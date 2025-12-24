https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/sinan-akcil-minibusunu-otoparkta-unuttu-10-yil-boyunca-odemedi-icralik-oldu-1102156832.html
Minibüsünü 10 yıl boyunca otoparkta unuttu: Sinan Akçıl'a icra takibi
“Tabi Tabi”, “Fark Atıyor”, “Şarttır” gibi şarkılarla tanınan Sinan Akçıl, yediemin otoparkına çekilen minibüsüne ilişkin 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla mahkemelik oldu. Başlatılan icra takibinin devamına karar verildi.Araç 2014’te otoparka çekildiSinan Akçıl’a ait minibüs, 15 Ekim 2014 tarihinde bir şirketin otoparkına çekildi. Araç uzun süre alınmayınca şirket, 10 yılda 50 bin liraya ulaşan otopark ve çekici alacağının ödenmediği iddiasıyla İstanbul 33’üncü İcra Dairesi’ne başvurarak icra takibi başlattı.İtiraz üzerine dava açıldıAkçıl’ın avukatlarının icra takibine itiraz etmesi üzerine süreç durduruldu. Bunun üzerine şirket, “itirazın iptali” istemiyle dava açtı. Dosya, İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından incelendi.Mahkeme bilirkişi raporunu esas aldıMahkeme, bilirkişi raporuna göre aracın muhafaza altına alındığı 15 Ekim 2014 ile dava açılış tarihi olan 20 Ağustos 2024 arasındaki otopark ücretinin 120 bin 928 lira, çekici ücretinin ise bin 190 lira olduğunu kararında belirtti. Kararda, otopark ücretinin ödenmesinde davalının müterafik kusurunun bulunduğu da kayda geçti.İcra takibi 50 bin lira üzerinden sürecekDavanın kabulüne hükmeden mahkeme, 50 bin lira üzerinden icra takibinin devamına karar verdi. Öte yandan, dava konusu minibüsün halen otoparkta durduğu öğrenildi.Haciz ihbarnamesi gönderildiMahkeme kararının ardından şirket, 12 Aralık’ta Akçıl’a ait banka hesapları ile çalıştığı prodüksiyon şirketlerine haciz ihbarnamesi gönderdi.
2025
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yediemin otoparkına çekilen minibüsünün 10 yıllık otopark ve çekici ücretini ödemediği iddiasıyla davalık oldu. İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, başlatılan icra takibinin 50 bin lira üzerinden devamına karar verdi. Araç hâlâ otoparkta bulunuyor.
