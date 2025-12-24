https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rusyadan-abdye-venezuella-tepkisi-gerginligi-bilincli-olarak-tirmandiriyorlar-1102138039.html

Rusya’dan ABD’ye Venezüella tepkisi: Gerginliği bilinçli olarak tırmandırıyorlar

Rusya’dan ABD’ye Venezüella tepkisi: Gerginliği bilinçli olarak tırmandırıyorlar

Rusya’nın Birleşmiş (BM) Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin Venezüella açıklarındaki faaliyetlerinin bölgedeki gerginliği kasıtlı olarak tırmandırdığını belirterek, Washington’un, “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” ve “terör tehdidi” gerekçelerini kullanarak dost ülke Venezüella etrafında gerilim yarattığını söyledi.Nebenzya, ABD’nin bu söylemleri Güney Amerika bölgesindeki askeri varlığını artırma hedefini gizlemek için kullandığını vurgulayarak, “Bu, Washington’u rahatsız eden bir politika izleyen bağımsız Venezüella’ya baskı kurma çabasıdır” ifadesini kullandı.ABD ordusunun Venezüella açıklarında petrol tankerlerine el koymasını da sert sözlerle eleştiren Rus diplomat, “Amerikan ordusunun petrol tankerlerine el koymasını ve Venezüella’ya fiili bir deniz ablukası uygulanmasını kararlılıkla kınıyoruz” diyerek, bu ‘kovboyvari’ tutumun ablukaya maruz kalan ülke halkı açısından “felaket niteliğinde sonuçlar” doğurduğunu vurguladı.Venezüela’ya yönelik bu müdahale modelinin tek seferlik bir adım olmadığını, Latin Amerika ülkelerine yönelik gelecekteki güç kullanımı için “şablon” haline gelebileceğini belirten Nebenzya, bunun tüm bölgeye verilmiş “net bir mesaj” olduğuna dikkat çekerek, “Washington, bağımsızlığınızı ve çıkarlarınızı ancak ABD ile uyumlu bir çizgi izlediğiniz sürece dikkate almaya hazır” dedi.Rusya’nın Venezüella halkıyla dayanışmasını yineleyen Nebenzya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin ulusal çıkarları ve ülkenin egemenliğini koruma yönündeki politikasına destek verdiklerini ifade etti.

