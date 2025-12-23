https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/trump-venezuelladan-el-konulan-petrol-abdde-tutulacak-ya-da-satilacak-1102097730.html

Trump: Venezüella’dan el konulan petrol ABD’de tutulacak ya da satılacak

Trump: Venezüella’dan el konulan petrol ABD’de tutulacak ya da satılacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, alıkonulan Venezüella'ya ait petrol tankerlerinin satılabileceğini belirtti. Tankerlerin ve içindeki ham petrollerin artık ABD... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-23T14:09+0300

2025-12-23T14:09+0300

2025-12-23T14:11+0300

dünya

abd

donald trump

nicolas maduro

venezüella

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101529227_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_16f068de4e97dd8fd278335cd04680e5.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya ait petrol tankerleri ve içlerindeki ham petrolün ABD tarafından tutulacağını ya da satılabileceğini açıkladı. Trump, tankerlerin de ABD kontrolünde kalacağını söyledi.Florida'da gazetecilere konuşan Trump, yaptırım kapsamındaki Venezüella petrolüne ilişkin olarak, “Petrolü tutacağız. Belki satarız, belki tutarız. Stratejik rezervlerde de kullanabiliriz. Gemileri de tutuyoruz” ifadelerini kullandı.Trump yönetimi, Venezüella'nın petrol gelirinin 'uyuşturucu bağlantılı suçların finansmanı' ile ilişkilendirirken, Venezüella tankerlerin alıkonulmasını ve petrol sevkiyatlarının engellenmesini 'uluslararası korsanlık' olarak tanımladı.Trump'tan 'Maduro'yu istifaya zorlayıp zorlamadığı' sorusuna yanıtTrump, el koyma operasyonlarının Maduro’yu görevden ayrılmaya zorlamayı amaçlayıp amaçlamadığı sorusuna, bunun mümkün olabileceğini belirterek, “Bu onun vereceği bir karar” dedi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump’ın açıklamalarına devlet televizyonundan yanıt vererek, ABD yönetiminin kendi ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanması gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/venezuella-parlamentosu-abd-yaptirimlarina-karsi-petrol-tankerleri-icin-yasa-cikardi-1102083846.html

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, nicolas maduro, venezüella