Trump: Venezüella'dan el konulan petrol ABD'de tutulacak ya da satılacak
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya ait petrol tankerleri ve içlerindeki ham petrolün ABD tarafından tutulacağını ya da satılabileceğini açıkladı. Trump, tankerlerin de ABD kontrolünde kalacağını söyledi.Florida'da gazetecilere konuşan Trump, yaptırım kapsamındaki Venezüella petrolüne ilişkin olarak, “Petrolü tutacağız. Belki satarız, belki tutarız. Stratejik rezervlerde de kullanabiliriz. Gemileri de tutuyoruz” ifadelerini kullandı.Trump yönetimi, Venezüella'nın petrol gelirinin 'uyuşturucu bağlantılı suçların finansmanı' ile ilişkilendirirken, Venezüella tankerlerin alıkonulmasını ve petrol sevkiyatlarının engellenmesini 'uluslararası korsanlık' olarak tanımladı.Trump'tan 'Maduro'yu istifaya zorlayıp zorlamadığı' sorusuna yanıtTrump, el koyma operasyonlarının Maduro’yu görevden ayrılmaya zorlamayı amaçlayıp amaçlamadığı sorusuna, bunun mümkün olabileceğini belirterek, “Bu onun vereceği bir karar” dedi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump’ın açıklamalarına devlet televizyonundan yanıt vererek, ABD yönetiminin kendi ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanması gerektiğini söyledi.
Trump: Venezüella’dan el konulan petrol ABD’de tutulacak ya da satılacak

14:09 23.12.2025 (güncellendi: 14:11 23.12.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, alıkonulan Venezüella'ya ait petrol tankerlerinin satılabileceğini belirtti. Tankerlerin ve içindeki ham petrollerin artık ABD kontrolünde olduğunu belirten Trump, 'Belki satarız, belki tutarız' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya ait petrol tankerleri ve içlerindeki ham petrolün ABD tarafından tutulacağını ya da satılabileceğini açıkladı. Trump, tankerlerin de ABD kontrolünde kalacağını söyledi.
Florida'da gazetecilere konuşan Trump, yaptırım kapsamındaki Venezüella petrolüne ilişkin olarak, “Petrolü tutacağız. Belki satarız, belki tutarız. Stratejik rezervlerde de kullanabiliriz. Gemileri de tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
Trump yönetimi, Venezüella'nın petrol gelirinin 'uyuşturucu bağlantılı suçların finansmanı' ile ilişkilendirirken, Venezüella tankerlerin alıkonulmasını ve petrol sevkiyatlarının engellenmesini 'uluslararası korsanlık' olarak tanımladı.

Trump'tan 'Maduro'yu istifaya zorlayıp zorlamadığı' sorusuna yanıt

Trump, el koyma operasyonlarının Maduro’yu görevden ayrılmaya zorlamayı amaçlayıp amaçlamadığı sorusuna, bunun mümkün olabileceğini belirterek, “Bu onun vereceği bir karar” dedi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump’ın açıklamalarına devlet televizyonundan yanıt vererek, ABD yönetiminin kendi ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanması gerektiğini söyledi.
ABD Donanması uçak gemisi saldırı grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
DÜNYA
Venezüella parlamentosu, ABD yaptırımlarına karşı petrol tankerleri için yasa çıkardı
09:35
