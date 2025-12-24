https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rusyada-transnefte-ait-petrol-boru-hattina-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1102176509.html

Rusya’da Transneft'e ait petrol boru hattına yönelik terör saldırısı önlendi

Rusya’da Transneft'e ait petrol boru hattına yönelik terör saldırısı önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Tümen Bölgesi’nde Rus petrol şirketi Transneft’e ait ana petrol boru hattına yönelik terör saldırısının önlendiği bildirildi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T17:57+0300

2025-12-24T17:57+0300

2025-12-24T17:57+0300

dünya

rusya

transneft

tümen

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

petrol boru hattı

terör saldırısı

ukrayna

i̇stihbarat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8e7b1258423512e1626e4b6e0fca5d.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, bir Rus vatandaşı Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla Tümen Bölgesi’nde Transneft şirketine ait ana petrol boru hattının kontrol istasyonunu havaya uçurmayı planladı.Yapılan incelemeler sonucunda, failin WhatsApp üzerinden Ukraynalı bir terör örgütünün mensubu ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Saldırganın bölgedeki petrol ve doğalgaz tesisleri hakkında bilgi toplama görevini de üstlendiği anlaşıldı. Patlayıcı düzeneğin yapımı ile ilgili talimatlar aldıktan sonra gerekli ekipmanı temin eden şüpheli, bunları bir köyün yakınlarındaki önceden hazırlanmış bir gizli bölmeye sakladı.Olayın faili, gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı ve karşı ateşle etkisiz hale getirildi, böylelikle terör saldırısı önlenmiş oldu. Rusya Soruşturma Komitesi, kolluk kuvvetleri mensuplarına yönelik öldürme maksatlı saldırı teşebbüsü ile ilgili dava açtı.Sanığın oturduğu adreste yapılan arama sırasında ateşli silahlar, el yapımı patlayıcı ve cep telefonları ele geçirildi.FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin Telegram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları kullanmak suretiyle internet üzerinden Rus vatandaşlarını terör saldırıları için aktif olarak kullandığını hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/fsb-ukrayna-rusya-savunma-bakanliginin-ust-duzey-yetkilisini-ingiliz-yapimi-zehir-karisimiyla-1101145657.html

rusya

tümen

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, transneft, tümen, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, petrol boru hattı, terör saldırısı, ukrayna, i̇stihbarat