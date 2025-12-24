Türkiye
Rusya’da Transneft'e ait petrol boru hattına yönelik terör saldırısı önlendi
Rusya’nın Tümen Bölgesi’nde Rus petrol şirketi Transneft’e ait ana petrol boru hattına yönelik terör saldırısının önlendiği bildirildi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, bir Rus vatandaşı Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla Tümen Bölgesi’nde Transneft şirketine ait ana petrol boru hattının kontrol istasyonunu havaya uçurmayı planladı.Yapılan incelemeler sonucunda, failin WhatsApp üzerinden Ukraynalı bir terör örgütünün mensubu ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Saldırganın bölgedeki petrol ve doğalgaz tesisleri hakkında bilgi toplama görevini de üstlendiği anlaşıldı. Patlayıcı düzeneğin yapımı ile ilgili talimatlar aldıktan sonra gerekli ekipmanı temin eden şüpheli, bunları bir köyün yakınlarındaki önceden hazırlanmış bir gizli bölmeye sakladı.Olayın faili, gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı ve karşı ateşle etkisiz hale getirildi, böylelikle terör saldırısı önlenmiş oldu. Rusya Soruşturma Komitesi, kolluk kuvvetleri mensuplarına yönelik öldürme maksatlı saldırı teşebbüsü ile ilgili dava açtı.Sanığın oturduğu adreste yapılan arama sırasında ateşli silahlar, el yapımı patlayıcı ve cep telefonları ele geçirildi.FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin Telegram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları kullanmak suretiyle internet üzerinden Rus vatandaşlarını terör saldırıları için aktif olarak kullandığını hatırlattı.
17:57 24.12.2025
Rusya’nın Tümen Bölgesi’nde Rus petrol şirketi Transneft’e ait ana petrol boru hattına yönelik terör saldırısının önlendiği bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, bir Rus vatandaşı Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla Tümen Bölgesi’nde Transneft şirketine ait ana petrol boru hattının kontrol istasyonunu havaya uçurmayı planladı.
Yapılan incelemeler sonucunda, failin WhatsApp üzerinden Ukraynalı bir terör örgütünün mensubu ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Saldırganın bölgedeki petrol ve doğalgaz tesisleri hakkında bilgi toplama görevini de üstlendiği anlaşıldı. Patlayıcı düzeneğin yapımı ile ilgili talimatlar aldıktan sonra gerekli ekipmanı temin eden şüpheli, bunları bir köyün yakınlarındaki önceden hazırlanmış bir gizli bölmeye sakladı.
Olayın faili, gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtı ve karşı ateşle etkisiz hale getirildi, böylelikle terör saldırısı önlenmiş oldu. Rusya Soruşturma Komitesi, kolluk kuvvetleri mensuplarına yönelik öldürme maksatlı saldırı teşebbüsü ile ilgili dava açtı.
Sanığın oturduğu adreste yapılan arama sırasında ateşli silahlar, el yapımı patlayıcı ve cep telefonları ele geçirildi.
FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin Telegram ve WhatsApp gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları kullanmak suretiyle internet üzerinden Rus vatandaşlarını terör saldırıları için aktif olarak kullandığını hatırlattı.
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
FSB: Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisini İngiliz yapımı zehir karışımıyla öldürmeye çalıştı
20 Kasım, 09:42
