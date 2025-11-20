FSB: Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisini İngiliz yapımı zehir karışımıyla öldürmeye çalıştı
Rusya'nın özel askeri harekattaki hamlelerine karşılık veremeyen Kiev rejimi, suikast, sabotaj ve provokatif eylemlerle moralini düzeltme girişimlerinden vazgeçmiyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine suikast hazırlığı yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sakininin yakalandığını duyurdu.
FSB'nin açıklamasında "Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine askeri zehirleyici maddelerle terör eylemi hazırlayan DHC sakini Federal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
Suikastın askeri sinir gazı VX'in muadilini içeren İngiltere yapımı bir zehir karışımıyla planlandığını belirten FSB, bu karışımın üst düzey Rus askeri yetkiliyi 20 dakikada öldürebileceğine dikkat çekti.
Zanlının Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'yle Telegram üzerinden iletişim kurduğunu aktaran FSB, Kiev'in terör eylemine karşılık 5 bin dolar vaat ettiğini bildirdi.
FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin yeni bir çalışma metodu geliştirdiklerini ve bu bağlamda sosyal medyada sahte hesaplar oluşturarak hareket ettiklerini de belirtti.
