https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/fsb-ukrayna-rusya-savunma-bakanliginin-ust-duzey-yetkilisini-ingiliz-yapimi-zehir-karisimiyla-1101145657.html

FSB: Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisini İngiliz yapımı zehir karışımıyla öldürmeye çalıştı

FSB: Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisini İngiliz yapımı zehir karışımıyla öldürmeye çalıştı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın özel askeri harekattaki hamlelerine karşılık veremeyen Kiev rejimi, suikast, sabotaj ve provokatif eylemlerle moralini düzeltme girişimlerinden... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T09:42+0300

2025-11-20T09:42+0300

2025-11-20T09:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

kiev

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

sinir gazı

vx sinir gazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097765306_0:42:3493:2007_1920x0_80_0_0_a2240339de36ed5ab309d5c143833563.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine suikast hazırlığı yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sakininin yakalandığını duyurdu.FSB'nin açıklamasında "Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisine askeri zehirleyici maddelerle terör eylemi hazırlayan DHC sakini Federal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.Suikastın askeri sinir gazı VX'in muadilini içeren İngiltere yapımı bir zehir karışımıyla planlandığını belirten FSB, bu karışımın üst düzey Rus askeri yetkiliyi 20 dakikada öldürebileceğine dikkat çekti.Zanlının Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'yle Telegram üzerinden iletişim kurduğunu aktaran FSB, Kiev'in terör eylemine karşılık 5 bin dolar vaat ettiğini bildirdi.FSB, Ukrayna istihbarat servislerinin yeni bir çalışma metodu geliştirdiklerini ve bu bağlamda sosyal medyada sahte hesaplar oluşturarak hareket ettiklerini de belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/abd-basini-trumpin-28-maddelik-ukrayna-plani-putinin-onerileriyle-uyumlu-1101144510.html

kiev

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, kiev, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sinir gazı, vx sinir gazı