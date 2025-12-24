https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rusya-disisleri-moskova-ile-washington-arasi-sorunlarin-cozumune-dair-diyalog-suruyor-1102138939.html

Rusya Dışişleri: Moskova ile Washington arası sorunların çözümüne dair diyalog sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rusya ile ABD arasında son yıllarda biriken sorunların çözümüne yönelik temasların... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov yaptığı açıklamada, son yıllarda biriken geniş sorunlar yelpazesine ilişkin Rusya‑ABD diyaloğunun devam ettiğini, Washington’daki Rus diplomatik mülklerinin iadesinin ise ilişkilerin normalleşmesi için “koşulsuz öncelik” olduğunu söyledi.Gusarov, bu diyaloğun başlangıç noktasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 12 Şubat’ta yapılan telefon görüşmesi olduğunu belirterek, iki liderin bu görüşmede Rusya‑ABD ilişkilerinin kapsamlı biçimde yeniden tesis edilmesi gerekliliği konusunda mutabakata vardığını vurguladı.ABD’deki Rus diplomatik mülkleri konusuna da değinen Rus diplomat, Moskova’nın bu dosyayı gündemde tutmayı sürdüreceğini ifade etti.

