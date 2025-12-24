https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rusya-disisleri-moskova-ile-washington-arasi-sorunlarin-cozumune-dair-diyalog-suruyor-1102138939.html
Rusya Dışişleri: Moskova ile Washington arası sorunların çözümüne dair diyalog sürüyor
Rusya Dışişleri: Moskova ile Washington arası sorunların çözümüne dair diyalog sürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rusya ile ABD arasında son yıllarda biriken sorunların çözümüne yönelik temasların... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T01:22+0300
2025-12-24T01:22+0300
2025-12-24T01:22+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
rusya
moskova
washington
diyalog
donald trump
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov yaptığı açıklamada, son yıllarda biriken geniş sorunlar yelpazesine ilişkin Rusya‑ABD diyaloğunun devam ettiğini, Washington’daki Rus diplomatik mülklerinin iadesinin ise ilişkilerin normalleşmesi için “koşulsuz öncelik” olduğunu söyledi.Gusarov, bu diyaloğun başlangıç noktasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 12 Şubat’ta yapılan telefon görüşmesi olduğunu belirterek, iki liderin bu görüşmede Rusya‑ABD ilişkilerinin kapsamlı biçimde yeniden tesis edilmesi gerekliliği konusunda mutabakata vardığını vurguladı.ABD’deki Rus diplomatik mülkleri konusuna da değinen Rus diplomat, Moskova’nın bu dosyayı gündemde tutmayı sürdüreceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/rusya-ve-abd-iliskilerin-yeniden-kurulmasini-gorustu-1102098578.html
rusya
moskova
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_8d3746d5a9ed4a0e92d4a33f9a667cb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, abd, rusya, moskova, washington, diyalog, donald trump, vladimir putin
rusya dışişleri bakanlığı, abd, rusya, moskova, washington, diyalog, donald trump, vladimir putin
Rusya Dışişleri: Moskova ile Washington arası sorunların çözümüne dair diyalog sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rusya ile ABD arasında son yıllarda biriken sorunların çözümüne yönelik temasların sürdüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov yaptığı açıklamada, son yıllarda biriken geniş sorunlar yelpazesine ilişkin Rusya‑ABD diyaloğunun devam ettiğini, Washington’daki Rus diplomatik mülklerinin iadesinin ise ilişkilerin normalleşmesi için “koşulsuz öncelik” olduğunu söyledi.
Son yıllarda ortaya çıkan büyük sorunlar yığınına ilişkin olarak Amerikan tarafıyla diyalog devam ediyor.
Gusarov, bu diyaloğun başlangıç noktasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 12 Şubat’ta yapılan telefon görüşmesi olduğunu belirterek, iki liderin bu görüşmede Rusya‑ABD ilişkilerinin kapsamlı biçimde yeniden tesis edilmesi gerekliliği konusunda mutabakata vardığını vurguladı.
ABD’deki Rus diplomatik mülkleri konusuna da değinen Rus diplomat, Moskova’nın bu dosyayı gündemde tutmayı sürdüreceğini ifade etti.
Rus diplomatik mülkiyetinin iadesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. İhlal edilen mülkiyet haklarımızın yeniden tesis edilmesi, ilişkilerin geniş kapsamlı normalleşmesi bağlamında bizim için koşulsuz bir öncelik olmaya devam ediyor.