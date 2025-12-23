Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/rusya-ve-abd-iliskilerin-yeniden-kurulmasini-gorustu-1102098578.html
Rusya ve ABD, ilişkilerin yeniden kurulmasını görüştü
Rusya ve ABD, ilişkilerin yeniden kurulmasını görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington temsilcileri arasında, ilişkilerde rahatsız edici unsurları karşılıklı olarak kaldırmaya... 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T14:24+0300
2025-12-23T14:29+0300
dünya
rusya
abd
sergey ryabkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerde en büyük sorun teşkil eden konuların henüz çözüme kavuşturulmadığını bildirdi.Yeni görüşme turunun “iş seviyesinde” geçtiğini söyleyen Ryabkov, “Gündemin tamamını oldukça ciddi, profesyonel ve derinlemesine bir şekilde tartışma fırsatımız oldu” ifadesini kullandı.Görüşmede “minimum ilerleme kaydedildiğini” bildiren Rus diplomat, “Ek çabalara ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum ve ilerlemek için siyasi bir ivmenin de olabileceğini göz ardı etmiyorum. Amaç, bir sonraki turun -belirli bir tarih olmadığı için özellikle vurguluyorum- ilkbaharın başlarında gerçekleşmesi” dedi.Ryabkov, yeni tur görüşmenin nerede yapıldığını belirtmedi.ABD’de yönetim değiştikten sonra Moskova ve Washington temsilcileri arasında 27 Şubat ve 10 Nisan olmak üzere İstanbul’da iki görüşme gerçekleşmişti. Görüşmelerin amacı, diplomatik misyonların faaliyetini normalleştirmek ve ikili ilişkileri yeniden kurmaktı. ABD’nin girişimi üzerine istişareler belli bir süre için askıya alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/lavrov-el-ananinin-unesco-baskanlik-secimlerini-kazanmasi-umut-verici-bir-isaret-1102091574.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0bf09cf61ca5239f7a86c8f18ee0b109.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, sergey ryabkov
rusya, abd, sergey ryabkov

Rusya ve ABD, ilişkilerin yeniden kurulmasını görüştü

14:24 23.12.2025 (güncellendi: 14:29 23.12.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington temsilcileri arasında, ilişkilerde rahatsız edici unsurları karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik yeni tur görüşmenin gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerde en büyük sorun teşkil eden konuların henüz çözüme kavuşturulmadığını bildirdi.
Yeni görüşme turunun “iş seviyesinde” geçtiğini söyleyen Ryabkov, “Gündemin tamamını oldukça ciddi, profesyonel ve derinlemesine bir şekilde tartışma fırsatımız oldu” ifadesini kullandı.
Görüşmede “minimum ilerleme kaydedildiğini” bildiren Rus diplomat, “Ek çabalara ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum ve ilerlemek için siyasi bir ivmenin de olabileceğini göz ardı etmiyorum. Amaç, bir sonraki turun -belirli bir tarih olmadığı için özellikle vurguluyorum- ilkbaharın başlarında gerçekleşmesi” dedi.
Ryabkov, yeni tur görüşmenin nerede yapıldığını belirtmedi.
ABD’de yönetim değiştikten sonra Moskova ve Washington temsilcileri arasında 27 Şubat ve 10 Nisan olmak üzere İstanbul’da iki görüşme gerçekleşmişti. Görüşmelerin amacı, diplomatik misyonların faaliyetini normalleştirmek ve ikili ilişkileri yeniden kurmaktı. ABD’nin girişimi üzerine istişareler belli bir süre için askıya alınmıştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
DÜNYA
Lavrov: El-Anani’nin UNESCO başkanlık seçimlerini kazanması umut verici bir işaret
13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала