Rusya ve ABD, ilişkilerin yeniden kurulmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ve Washington temsilcileri arasında, ilişkilerde rahatsız edici unsurları karşılıklı olarak kaldırmaya... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerde en büyük sorun teşkil eden konuların henüz çözüme kavuşturulmadığını bildirdi.Yeni görüşme turunun “iş seviyesinde” geçtiğini söyleyen Ryabkov, “Gündemin tamamını oldukça ciddi, profesyonel ve derinlemesine bir şekilde tartışma fırsatımız oldu” ifadesini kullandı.Görüşmede “minimum ilerleme kaydedildiğini” bildiren Rus diplomat, “Ek çabalara ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum ve ilerlemek için siyasi bir ivmenin de olabileceğini göz ardı etmiyorum. Amaç, bir sonraki turun -belirli bir tarih olmadığı için özellikle vurguluyorum- ilkbaharın başlarında gerçekleşmesi” dedi.Ryabkov, yeni tur görüşmenin nerede yapıldığını belirtmedi.ABD’de yönetim değiştikten sonra Moskova ve Washington temsilcileri arasında 27 Şubat ve 10 Nisan olmak üzere İstanbul’da iki görüşme gerçekleşmişti. Görüşmelerin amacı, diplomatik misyonların faaliyetini normalleştirmek ve ikili ilişkileri yeniden kurmaktı. ABD’nin girişimi üzerine istişareler belli bir süre için askıya alınmıştı.

