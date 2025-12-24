https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1102157752.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
2025-12-24T12:41+0300
2025-12-24T12:41+0300
2025-12-24T12:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Zaporojye Bölgesi’ne bağlı Zareçnoye yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 420 asker ve 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 335 uçak tipi İHA düşürüldü.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32f91b0dc17bf2fb1fb5105f80654c28.jpg
12:41 24.12.2025 (güncellendi: 12:45 24.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Zareçnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Zaporojye Bölgesi’ne bağlı Zareçnoye yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 420 asker ve 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 335 uçak tipi İHA düşürüldü.