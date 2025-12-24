Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1102157752.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Zareçnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T12:41+0300
2025-12-24T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Zaporojye Bölgesi’ne bağlı Zareçnoye yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 420 asker ve 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 335 uçak tipi İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/lavrov-acikladi-suriye-disisleri-bakani-seybani-moskovada-rusya-lideri-putinle-gorustu-1102153588.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32f91b0dc17bf2fb1fb5105f80654c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

12:41 24.12.2025 (güncellendi: 12:45 24.12.2025)
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Zareçnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Zaporojye Bölgesi’ne bağlı Zareçnoye yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 420 asker ve 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 335 uçak tipi İHA düşürüldü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
DÜNYA
Lavrov açıkladı: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Moskova’da Rusya lideri Putin’le görüştü
11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала