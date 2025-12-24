https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-zaporojyede-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1102157752.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye’de bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye Bölgesi’nde Zareçnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T12:41+0300

2025-12-24T12:41+0300

2025-12-24T12:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve Zaporojye Bölgesi’ne bağlı Zareçnoye yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 420 asker ve 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna silah sanayisi işletmeleri, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 335 uçak tipi İHA düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/lavrov-acikladi-suriye-disisleri-bakani-seybani-moskovada-rusya-lideri-putinle-gorustu-1102153588.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars