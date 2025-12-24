https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/lavrov-acikladi-suriye-disisleri-bakani-seybani-moskovada-rusya-lideri-putinle-gorustu-1102153588.html

Lavrov açıkladı: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Moskova’da Rusya lideri Putin’le görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriyeli bakanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme yönündeki isteğini dile getirdiğine dikkat çekti.Lavrov, “Biliyorum ki dün Başkan Putin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşmede ikili konuları ve bölgedeki durum ele alındı” ifadesini kullandı.“Biliyorum ki Sayın Bakan, dünkü toplantıda uluslararası platformlardaki işbirliğimizden duyduğunuz memnuniyeti ve bu işbirliğini derinleştirme arzusunu dile getirdiniz” diyen Rus diplomat, Suriye ile ilişkilerin, atılan temeller üzerine gelişeceğini kaydetti.Şeybani: Şam ve Moskova yeni aşamaya geçtiSuriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni aşamaya geçtiğini söyledi.Şeybani, “Bugün Rusya-Suriye ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor. Geçtiğimiz yıl Suriye için, özellikle 14 yıllık savaşın sona ermesiyle, oldukça önemli bir yıl oldu” şeklinde konuştu.Eski rejimin yaptığı uyuşturucu ticaretini durdurmayı başardıklarını anlatan Suriyeli diplomat, ülkede yaklaşık 4 milyon evin yıkıldığını ve kuzeyde hâlâ geri dönmeyi bekleyen mültecilerin kamplarda bulunduğunu hatırlattı.Yabancı yatırım çekmek için çalıştıklarını ve bu konuda Rusya'dan yardım beklediklerini dile getiren Şeybani, "Uluslararası platformlarda Rusya ile pozisyonlarımızı koordine ediyor ve bu koordinasyonu güçlendirmenin yollarını görüşüyoruz" diye ekledi.Lavrov: Rusya, Suriye’nin bağımsızlığını destekliyorLavrov, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Moskova “ziyaretinin en önemli hususunun, Rusya'nın Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına olan bağlılığını koşulsuz olarak teyit etmesi” olduğunu kaydetti.

