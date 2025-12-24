https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/lavrov-acikladi-suriye-disisleri-bakani-seybani-moskovada-rusya-lideri-putinle-gorustu-1102153588.html
Lavrov açıkladı: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Moskova’da Rusya lideri Putin’le görüştü
Lavrov açıkladı: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Moskova’da Rusya lideri Putin’le görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da bulunan Suriyeli mevkidaşı Şeybani’nin dün Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştüğünü bildirdi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T11:23+0300
2025-12-24T11:23+0300
2025-12-24T11:35+0300
dünya
rusya
suriye
sergey lavrov
vladimir putin
esad hasan şeybani
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102153225_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_d2b583e02bd95d1c9b5c9fbab41f45fa.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriyeli bakanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme yönündeki isteğini dile getirdiğine dikkat çekti.Lavrov, “Biliyorum ki dün Başkan Putin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşmede ikili konuları ve bölgedeki durum ele alındı” ifadesini kullandı.“Biliyorum ki Sayın Bakan, dünkü toplantıda uluslararası platformlardaki işbirliğimizden duyduğunuz memnuniyeti ve bu işbirliğini derinleştirme arzusunu dile getirdiniz” diyen Rus diplomat, Suriye ile ilişkilerin, atılan temeller üzerine gelişeceğini kaydetti.Şeybani: Şam ve Moskova yeni aşamaya geçtiSuriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni aşamaya geçtiğini söyledi.Şeybani, “Bugün Rusya-Suriye ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor. Geçtiğimiz yıl Suriye için, özellikle 14 yıllık savaşın sona ermesiyle, oldukça önemli bir yıl oldu” şeklinde konuştu.Eski rejimin yaptığı uyuşturucu ticaretini durdurmayı başardıklarını anlatan Suriyeli diplomat, ülkede yaklaşık 4 milyon evin yıkıldığını ve kuzeyde hâlâ geri dönmeyi bekleyen mültecilerin kamplarda bulunduğunu hatırlattı.Yabancı yatırım çekmek için çalıştıklarını ve bu konuda Rusya'dan yardım beklediklerini dile getiren Şeybani, "Uluslararası platformlarda Rusya ile pozisyonlarımızı koordine ediyor ve bu koordinasyonu güçlendirmenin yollarını görüşüyoruz" diye ekledi.Lavrov: Rusya, Suriye’nin bağımsızlığını destekliyorLavrov, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Moskova “ziyaretinin en önemli hususunun, Rusya'nın Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına olan bağlılığını koşulsuz olarak teyit etmesi” olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/slovakya-rus-varliklarina-el-koyma-girisimlerini-engellemeye-hazir-1102148163.html
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102153225_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_0052f10d28c5e3426d8b9adbcc5389c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, suriye, sergey lavrov, vladimir putin, esad hasan şeybani, ahmed eş-şara
rusya, suriye, sergey lavrov, vladimir putin, esad hasan şeybani, ahmed eş-şara
Lavrov açıkladı: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Moskova’da Rusya lideri Putin’le görüştü
11:23 24.12.2025 (güncellendi: 11:35 24.12.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da bulunan Suriyeli mevkidaşı Şeybani’nin dün Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriyeli bakanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme yönündeki isteğini dile getirdiğine dikkat çekti.
Lavrov, “Biliyorum ki dün Başkan Putin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşmede ikili konuları ve bölgedeki durum ele alındı” ifadesini kullandı.
“Biliyorum ki Sayın Bakan, dünkü toplantıda uluslararası platformlardaki işbirliğimizden duyduğunuz memnuniyeti ve bu işbirliğini derinleştirme arzusunu dile getirdiniz” diyen Rus diplomat, Suriye ile ilişkilerin, atılan temeller üzerine gelişeceğini kaydetti.
Şeybani: Şam ve Moskova yeni aşamaya geçti
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni aşamaya geçtiğini söyledi.
Şeybani, “Bugün Rusya-Suriye ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor. Geçtiğimiz yıl Suriye için, özellikle 14 yıllık savaşın sona ermesiyle, oldukça önemli bir yıl oldu” şeklinde konuştu.
Eski rejimin yaptığı uyuşturucu ticaretini durdurmayı başardıklarını anlatan Suriyeli diplomat, ülkede yaklaşık 4 milyon evin yıkıldığını ve kuzeyde hâlâ geri dönmeyi bekleyen mültecilerin kamplarda bulunduğunu hatırlattı.
Yabancı yatırım çekmek için çalıştıklarını ve bu konuda Rusya'dan yardım beklediklerini dile getiren Şeybani, "Uluslararası platformlarda Rusya ile pozisyonlarımızı koordine ediyor ve bu koordinasyonu güçlendirmenin yollarını görüşüyoruz" diye ekledi.
Lavrov: Rusya, Suriye’nin bağımsızlığını destekliyor
Lavrov, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Moskova “ziyaretinin en önemli hususunun, Rusya'nın Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına olan bağlılığını koşulsuz olarak teyit etmesi” olduğunu kaydetti.