Rubio: ABD, 2026'da daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak
Rubio: ABD, 2026'da daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak
24.12.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ülkenin 2026 yılında daha fazla zorlukla karşılaşmasının beklendiğini söyledi.Rubio, Beyaz Saray'ın resmi hesabında yayınlanan Noel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk yılındaki çalışmalarını hatırlatan Rubio, çok sayıda barış anlaşması, NATO savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması, güvenli sınırlar ve göç politikası, Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) faaliyetlerinin durdurulması ve uyuşturucu kartellerine karşı yoğunlaştırılmış çabaları örnek gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ülkenin 2026 yılında daha fazla zorlukla karşılaşmasının beklendiğini söyledi.
Rubio, Beyaz Saray'ın resmi hesabında yayınlanan Noel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"2026 daha fazla zorluk getirecek, ancak harika bir başkanımız ve onun kurduğu harika bir ekibimiz var ve önümüzdeki yılın heyecan verici başarılarını görmek için sabırsızlanıyoruz"
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk yılındaki çalışmalarını hatırlatan Rubio, çok sayıda barış anlaşması, NATO savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması, güvenli sınırlar ve göç politikası, Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) faaliyetlerinin durdurulması ve uyuşturucu kartellerine karşı yoğunlaştırılmış çabaları örnek gösterdi.