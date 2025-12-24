Rio de Janeiro'nun merkez caddelerinde Sputnik markalı tramvaylar görüldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rio-de-janeironun-merkez-caddelerinde-sputnik-markali-tramvaylar-goruldu-1102179961.html
Noel arifesinde Rio de Janeiro'nun tarihi merkezinde, Brezilya'nın sembollerinden biri olan jaguar ve ‘Sputnik – farklı bir ses, benzersiz içerik’ sloganının yer aldığı turuncu tramvaylar sefere başladı.Rio de Janeiro sakinleri ve ziyaretçileri arasında en tercih edilen hatlardan biri olan bu tramvay günde yaklaşık 100.000 yolcu taşıyor.Ajansın Portekizce yayın yapan bölümü Sputnik Brasil, Şubat 2015'te kurulmuştu. Yayın faaliyetleri Moskova'dan ve Rio de Janeiro'daki multimedya merkezinden yürütülüyor.1 Ağustos 2025'te ise Sputnik, 13 milyondan fazla nüfusa sahip Rio de Janeiro metropol bölgesinin tamamını kapsayan 80.5 FM frekansı üzerinden 7/24 Portekizce radyo yayınına başladı. Böylelikle Sputnik, Brezilya'da 7/24 yayın yapan tek Rus medya kuruluşu oldu.
