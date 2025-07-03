https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sputnik-brasil-portekizce-24-saat-radyo-yayinina-basliyor-1097578738.html

Sputnik Brasil, Portekizce 24 saat radyo yayınına başlıyor

Sputnik Brasil, Portekizce 24 saat radyo yayınına başlıyor

Sputnik Türkiye

Sputnik Brasil 10. yılını BRICS'in rolü üzerine bir panelle kutlayarak 24 saat Portekizce radyo yayını başlattığını duyurdu. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T18:10+0300

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dünya

sputnik

brics

rio de janeiro

aleksandr dugin

glenn greenwald

pepe escobar

rusya

abd

brezilya

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BRICS Zirvesi öncesinde 3 Temmuz'da Sputnik Brasil, Brezilya'nın popüler ve yabancı medyasından önde gelen uzman ve gazetecilerin katılımıyla Sputnik Radio'nun 1 Ağustos 2025'ten itibaren 24 saat Portekizce yayına başlayacağını duyurdu. Sputnik, Güney Amerika'nın en büyük ülkesinin topraklarında 7/24 Portekizce yayın yapan tek Rus medya kuruluşu olacak.Sputnik Brasil ve Sputnik Mundo Direktörü Daria Yuriyeva, “Brezilya'nın BRICS dönem başkanlığı yılında Portekizce 7/24 radyo yayınına başlamamız sembolik bir anlam taşıyor” dedi.Rio de Janeiro'da düzenlenen “Küresel Güney için ekonomik, medya ve anlam egemenliğinin garantisi olarak BRICS” konulu panelde Rusya, Brezilya ve ABD'den önde gelen kamuoyu temsilcileri Sputnik Brasil'in kuruluş yıldönümünü kutlayarak, yeni çok kutuplu dünya düzeninin inşasında ana akım dışı medyanın rolüne dikkat çekti. Rus filozof Aleksandr Dugin, Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald ve jeopolitik analist Pepe Escobar etkinliğin konuklarına hitap eden konuşmacılar arasında yer aldı.Sputnik, 30'dan fazla dilde faaliyet gösteren en büyük uluslararası haber ajansları ve radyolarından biri. Sputnik Brasil'in internet sitesi, radyosu ve önde gelen tüm sosyal platformlar ve mesajlaşma uygulamalarında ayda 40 milyon görüntüleme alan onlarca projesi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/brics-gazeteciler-birligi-direktoru-melnikov-gazetecilerin-terorist-gibi-gozaltina-alinmasi-kabul-1097503534.html

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