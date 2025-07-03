https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sputnik-brasil-portekizce-24-saat-radyo-yayinina-basliyor-1097578738.html
Sputnik Brasil, Portekizce 24 saat radyo yayınına başlıyor
Sputnik Brasil, Portekizce 24 saat radyo yayınına başlıyor
Sputnik Türkiye
Sputnik Brasil 10. yılını BRICS'in rolü üzerine bir panelle kutlayarak 24 saat Portekizce radyo yayını başlattığını duyurdu. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T18:10+0300
2025-07-03T18:10+0300
2025-07-03T18:08+0300
dünya
sputnik
brics
rio de janeiro
aleksandr dugin
glenn greenwald
pepe escobar
rusya
abd
brezilya
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BRICS Zirvesi öncesinde 3 Temmuz'da Sputnik Brasil, Brezilya'nın popüler ve yabancı medyasından önde gelen uzman ve gazetecilerin katılımıyla Sputnik Radio'nun 1 Ağustos 2025'ten itibaren 24 saat Portekizce yayına başlayacağını duyurdu. Sputnik, Güney Amerika'nın en büyük ülkesinin topraklarında 7/24 Portekizce yayın yapan tek Rus medya kuruluşu olacak.Sputnik Brasil ve Sputnik Mundo Direktörü Daria Yuriyeva, “Brezilya'nın BRICS dönem başkanlığı yılında Portekizce 7/24 radyo yayınına başlamamız sembolik bir anlam taşıyor” dedi.Rio de Janeiro'da düzenlenen “Küresel Güney için ekonomik, medya ve anlam egemenliğinin garantisi olarak BRICS” konulu panelde Rusya, Brezilya ve ABD'den önde gelen kamuoyu temsilcileri Sputnik Brasil'in kuruluş yıldönümünü kutlayarak, yeni çok kutuplu dünya düzeninin inşasında ana akım dışı medyanın rolüne dikkat çekti. Rus filozof Aleksandr Dugin, Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald ve jeopolitik analist Pepe Escobar etkinliğin konuklarına hitap eden konuşmacılar arasında yer aldı.Sputnik, 30'dan fazla dilde faaliyet gösteren en büyük uluslararası haber ajansları ve radyolarından biri. Sputnik Brasil'in internet sitesi, radyosu ve önde gelen tüm sosyal platformlar ve mesajlaşma uygulamalarında ayda 40 milyon görüntüleme alan onlarca projesi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/brics-gazeteciler-birligi-direktoru-melnikov-gazetecilerin-terorist-gibi-gozaltina-alinmasi-kabul-1097503534.html
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sputnik, brics, rio de janeiro, aleksandr dugin, glenn greenwald, pepe escobar, rusya, abd, brezilya
sputnik, brics, rio de janeiro, aleksandr dugin, glenn greenwald, pepe escobar, rusya, abd, brezilya
Sputnik Brasil, Portekizce 24 saat radyo yayınına başlıyor
Sputnik Brasil 10. yılını BRICS'in rolü üzerine bir panelle kutlayarak 24 saat Portekizce radyo yayını başlattığını duyurdu.
BRICS Zirvesi öncesinde 3 Temmuz'da Sputnik Brasil, Brezilya'nın popüler ve yabancı medyasından önde gelen uzman ve gazetecilerin katılımıyla Sputnik Radio'nun 1 Ağustos 2025'ten itibaren 24 saat Portekizce yayına başlayacağını duyurdu. Sputnik, Güney Amerika'nın en büyük ülkesinin topraklarında 7/24 Portekizce yayın yapan tek Rus medya kuruluşu olacak.
Sputnik Brasil ve Sputnik Mundo Direktörü Daria Yuriyeva, “Brezilya'nın BRICS dönem başkanlığı yılında Portekizce 7/24 radyo yayınına başlamamız sembolik bir anlam taşıyor” dedi.
Rio de Janeiro'da düzenlenen “Küresel Güney için ekonomik, medya ve anlam egemenliğinin garantisi olarak BRICS” konulu panelde Rusya, Brezilya ve ABD'den önde gelen kamuoyu temsilcileri Sputnik Brasil'in kuruluş yıldönümünü kutlayarak, yeni çok kutuplu dünya düzeninin inşasında ana akım dışı medyanın rolüne dikkat çekti. Rus filozof Aleksandr Dugin, Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald ve jeopolitik analist Pepe Escobar etkinliğin konuklarına hitap eden konuşmacılar arasında yer aldı.
Sputnik, 30'dan fazla dilde faaliyet gösteren en büyük uluslararası haber ajansları ve radyolarından biri. Sputnik Brasil'in internet sitesi, radyosu ve önde gelen tüm sosyal platformlar ve mesajlaşma uygulamalarında ayda 40 milyon görüntüleme alan onlarca projesi bulunuyor.