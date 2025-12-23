Türkiye
H-1B vize sistemi değişiyor: 'Ücret ağırlıklı model'
H-1B vize sistemi değişiyor: 'Ücret ağırlıklı model'
23.12.2025
H-1B vize sistemi değişiyor: 'Ücret ağırlıklı model'

23:20 23.12.2025
ABD, H-1B vizesinde kura yerine ücret ağırlıklı modele geçiyor. Yüksek maaşlı ve nitelikli başvurulara daha fazla şans verilecek
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 'H-1B' çalışma vizesi seçim sürecinde yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı. Buna göre, kura sisteminin yerini ücret ağırlıklı yeni bir model alacak.
Açıklamada, yeni sistemle yüksek ücret aralığında ve yüksek nitelik seviyesinde yer alan başvuruların seçim sürecinde daha avantajlı konuma taşınacağı ifade edildi.

Nasıl belirlenecek?

Buna göre yeni sistemde başvurular, işveren tarafından teklif edilen ücret seviyesine göre seçim havuzuna farklı sayılarda dahil edilecek.
En yüksek ücret grubunda yer alan 'Wage Level IV' başvuruları 4, 'Wage Level III' başvuruları 3, 'Wage Level II' başvuruları 2, en düşük ücret grubundaki 'Wage Level I' başvuruları ise sadece 1 kez havuza eklenecek.
Yeni kuralların, 27 Şubat 2026'dan itibaren uygulanması planlanıyor.
H-1B vizesi ücreti
Trump, eylülde imzaladığı kararnameyle, yüksek vasıflı yabancı çalışanlar için kullanılan H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören düzenlemeyi kabul etmişti.
