https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/nijeryada-kurtarma-operasyonu-kacirilan-100-ogrenci-kurtarildi-1101623167.html
Nijerya'da kurtarma operasyonu: Kaçırılan 100 öğrenci kurtarıldı
Nijerya'nın kuzeyindeki bir Katolik okulundan geçen ay kaçırılan öğrencilerden 100'ü, yetkililerin operasyonu sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı. Serbest... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16e8cb89ba5307437beeb36e753bd3b3.jpg
Geçtiğimiz Kasım ayının sonunda, Nijerya'nın Niger eyaletindeki St. Mary okuluna düzenlenen silahlı saldırıda, 315 öğrenci ve okul personeli kaçırılmıştı. Nijerya Hristiyan Derneği'nin açıklamalarına göre, olaydan kısa süre sonra yaklaşık 50 öğrenci kaçmayı başarmıştı. Hükümet hareket geçtiYaşanan bu son olay, Başkan Bola Tinubu üzerindeki baskıyı artırdı. Beyaz Saray yetkililerinden aktarılan bilgilere göre, Tinubu, güvenlik kurumlarına binlerce yeni personel alımı yetkisi verdi ve bir güvenlik acil durumu ilan etti. Hükümet sözcüsü Temitope Ajayi, 100 çocuğun serbest bırakıldığını doğruladı, ancak operasyonun detaylarıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı.Kalan rehinelerin kurtarılması bekleniyorÖğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve aileleriyle bir araya getirildikleri belirtiliyor. Ancak, hala serbest kalmayı bekleyen çok sayıda öğrencinin bulunduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tür olayların, bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlar ve organize suç gruplarının varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, kalan tüm rehinelerin kurtarılması için operasyonların sürdüğünü belirtti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623100_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8c168a9e46b142c9dc87340561cdb86.jpg
Nijerya'nın kuzeyindeki bir Katolik okulundan geçen ay kaçırılan öğrencilerden 100'ü, yetkililerin operasyonu sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı. Serbest bırakılan öğrencilerin ailelerine kavuştuğu bildirildi.
Geçtiğimiz Kasım ayının sonunda, Nijerya'nın Niger eyaletindeki St. Mary okuluna düzenlenen silahlı saldırıda, 315 öğrenci ve okul personeli kaçırılmıştı. Nijerya Hristiyan Derneği'nin açıklamalarına göre, olaydan kısa süre sonra yaklaşık 50 öğrenci kaçmayı başarmıştı.
Yaşanan bu son olay, Başkan Bola Tinubu üzerindeki baskıyı artırdı. Beyaz Saray yetkililerinden aktarılan bilgilere göre, Tinubu, güvenlik kurumlarına binlerce yeni personel alımı yetkisi verdi ve bir güvenlik acil durumu ilan etti. Hükümet sözcüsü Temitope Ajayi, 100 çocuğun serbest bırakıldığını doğruladı, ancak operasyonun detaylarıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı.
Kalan rehinelerin kurtarılması bekleniyor
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve aileleriyle bir araya getirildikleri belirtiliyor. Ancak, hala serbest kalmayı bekleyen çok sayıda öğrencinin bulunduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tür olayların, bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlar ve organize suç gruplarının varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, kalan tüm rehinelerin kurtarılması için operasyonların sürdüğünü belirtti.