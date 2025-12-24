https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/netanyahunun-eski-danismani-bilde-yapilan-istihbarat-sizintisinin-arkasinda-o-vardi-1102158068.html

Netanyahu’nun eski danışmanı: Bild’e yapılan istihbarat sızıntısının arkasında o vardı

Sputnik Türkiye

Eski medya danışmanı Eli Feldstein, Alman gazetesi Bild’e sızdırılan gizli istihbarat belgesinin Netanyahu’nun bilgisi ve yönlendirmesiyle yayımlandığını söyledi. Detaylar haberde...

İsrail’de ‘Qatargate’ olarak anılan soruşturmanın şüphelilerinden biri olan Feldstein, Kan kamu yayıncısına verdiği röportajda, devam eden rehine müzakerelerine ilişkin kamuoyunu etkilemeyi amaçlayan istihbarat sızıntısının doğrudan Benjamin Netanyahu’nun kontrolünde gerçekleştiğini söyledi.Feldstein, “Böylesi bir belgenin yayımlanabilmesi için başbakanın sürecin başından sonuna kadar işin içinde olması gerekir” dedi.Hamas belgesi ve Bild haberiSızdırılan belgenin, Hamas’ın rehine anlaşmasına varmak için gerekli tavizleri vermeye istekli olmadığını öne süren dahili bir not olduğu belirtildi. Belge, Bild’de yayımlandıktan sonra Netanyahu tarafından, rehinelerin serbest bırakılmasının ancak daha fazla askeri baskıyla mümkün olacağı tezini desteklemek için kullanıldı.Ancak daha sonra basına yansıyan haberlerde, Bild’in belgeyi Netanyahu hükümetinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde çarpıttığı ileri sürüldü.İsrail ordusu (IDF) tarafından ‘gizli’ olarak sınıflandırılan belge, askeri sansür yasaları nedeniyle İsrail’de yayımlanamıyordu. Feldstein, bu engeli aşmak için belgenin İsrail sansürüne tabi olmayan uluslararası bir medya kuruluşuna sızdırıldığını, bu yöntemin İsrailli yetkililer arasında yaygın bir uygulama olduğunu söyledi.‘Patron çok memnun’Feldstein’in anlatımına göre, Bild’de haber yayımlandıktan sonra Netanyahu’nun üst düzey danışmanı Jonathan Urich, kendisine “Patron çok memnun” mesajını gönderdi. Kısa süre sonra Netanyahu, Urich ve Feldstein arasında bir konferans görüşmesi yapıldı; Netanyahu’nun bu görüşmede Feldstein’e teşekkür ettiği öne sürüldü.Üçlü, daha sonra bir televizyon kanalından gelecek soruya verilecek yanıtı da birlikte planladı. Buna göre, Netanyahu’nun Hamas belgesinden ordu aracılığıyla değil, medyadan haberdar olduğu savunulacaktı. Feldstein, bu anlatının gerçeğe aykırı olduğunu iddia etti.Amaç, ordunun siyasî yönetime bilgi sakladığı algısını güçlendirerek, Hamas’ın 7 Ekim saldırısından Netanyahu’nun sorumlu olmadığı mesajını öne çıkarmaktı.Soruşturmalar sürüyorFeldstein, Bild’e gizli istihbarat sızdırılması nedeniyle Ekim 2024’te tutuklandı ve daha sonra hakkında dava açıldı. Aynı dosyada, belgenin IDF içinden sızdırıldığı iddiasıyla askeri istihbarat yedek subayı Ari Rosenfeld de sanık konumunda bulunuyor.Netanyahu şu aşamada soruşturmada şüpheli değil. Ancak Feldstein’in iddialarının doğrulanması halinde bu durumun değişebileceği belirtiliyor.Qatargate ve Katar iddialarıFeldstein ayrıca, Netanyahu’nun yakın çevresinin Katar adına yürütülen gizli iletişim ve lobi faaliyetleriyle ilişkilendirildiği Qatargate soruşturmasında da şüpheli.Kan’a konuşan Feldstein, Katar adına çalıştığını bilmediğini ve bu süreçte kullanıldığını öne sürdü. Ancak İsrail basınında yayımlanan bazı mesajlaşmalar, Feldstein’in Katar adına kayıtlı bir yabancı ajanla temas halinde olduğunu iddia ediyor.

