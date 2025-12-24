https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferlerinde-gecikme-yasaniyor-1102190154.html
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferlerinde gecikme yaşanıyor
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferlerinde gecikme yaşanıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle hat üzerindeki seferler gecikmeli olarak yapılıyor...
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Metro İstanbul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler arızanın meydana geldiği noktada inceleme başlattı.