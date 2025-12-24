Türkiye
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferlerinde gecikme yaşanıyor
İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle hat üzerindeki seferler gecikmeli olarak yapılıyor... 24.12.2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.Metro İstanbul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler arızanın meydana geldiği noktada inceleme başlattı.
Metro İstanbul duyurdu: Metro seferlerinde gecikme yaşanıyor

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle hat üzerindeki seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Seferlerin ne zaman normale döneceği konusunda ise şu an için bir bilgi paylaşılmadı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Metro İstanbul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler arızanın meydana geldiği noktada inceleme başlattı.
