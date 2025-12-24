https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/metro-istanbul-duyurdu-metro-seferlerinde-gecikme-yasaniyor-1102190154.html

Metro İstanbul duyurdu: Metro seferlerinde gecikme yaşanıyor

Metro İstanbul duyurdu: Metro seferlerinde gecikme yaşanıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle hat üzerindeki seferler gecikmeli olarak yapılıyor... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T21:57+0300

2025-12-24T21:57+0300

2025-12-24T21:57+0300

türki̇ye

i̇stanbul

türkiye

metro i̇stanbul

metro

metro hattı

yenikapı-hacıosman metro hattı

metro i̇stanbul aş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102187471_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0a0e9fb69fc511fa30cea80950612fe3.jpg

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.Metro İstanbul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler Taksim istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler arızanın meydana geldiği noktada inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ankara-buyuksehir-belediyesinden-gar-istasyonundaki-metro-tahliyesine-iliskin-aciklama-1102076855.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, türkiye, metro i̇stanbul, metro, metro hattı, yenikapı-hacıosman metro hattı, metro i̇stanbul aş